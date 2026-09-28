Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Yağmur İstanbulluları esir aldı! Duraklar tıklım tıklım yollar kilit

Yağmur İstanbulluları esir aldı! Duraklar tıklım tıklım yollar kilit

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Yağmur İstanbulluları esir aldı! Duraklar tıklım tıklım yollar kilit

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Otoyolda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde, Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

Yağmur İstanbulluları esir aldı! Duraklar tıklım tıklım yollar kilit - Resim : 1

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı ve Cevizlibağ çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Mecidiyeköy'de yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu çift yönlü etkili oluyor.

TEM Otoyolu Bahçeşehir, Saadetdere ve Beylikdüzü'nde trafik ağır seyrediyor.

Yağmur İstanbulluları esir aldı! Duraklar tıklım tıklım yollar kilit - Resim : 2

Eyüpsultan'da toprak kayması: 25 kişi tahliye edildiEyüpsultan'da toprak kayması: 25 kişi tahliye edildi

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72'YE ÇIKTI

Öte yandan tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerine gelen vatandaşlar araçlara binmek için sıra bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 72'ye kadar çıktı.

Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 58 olarak ölçüldü. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Sağanak Yağış Trafik
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro