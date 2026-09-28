Eyüpsultan'da toprak kayması: 25 kişi tahliye edildi

İstanbul’da etkili olan sağanağın ardından Eyüpsultan’da toprak kayması meydana geldi. Kayan toprağın yanında bulunan apartmanda yaşayan 25 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Eyüpsultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak’ta meydana geldi.

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yağışın ardından sokaktaki yeşil alanda toprak kayması yaşandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de toprak kaymasının yaşandığı alan ile yakındaki binada inceleme yaptı.

BİNA TAMAMEN BOŞALTILDI

Ekiplerin yaptığı kontrollerin ardından kayan toprağın yanında bulunan apartmanda yaşayan 25 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Toprak kaymasının yaşandığı alan ile tahliye edilen binada gündüz saatlerinde yeniden inceleme yapılacağı öğrenildi.