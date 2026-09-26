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Halk TV Türkiye Yargıtay'dan emsal karar: Sosyal medyada hakaret duruma göre cezalandırılır

Yargıtay'dan emsal karar: Sosyal medyada hakaret duruma göre cezalandırılır

Yargıtay sosyal medya hesapları ile yapılan hakaret suçlarının hesabın görünürlük durumuyla ilişkili olduğuna karar verdi.

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Yargıtay'dan emsal karar: Sosyal medyada hakaret duruma göre cezalandırılır
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Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen hakaret suçlarına yeni kriter getirdi. Suçun sayılıp sayılmayacağının, hesabın açıklık ve erişim gücüne göre değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın haberine göre İzmir’in Ödemiş ilçesinde eski nişanlılar arasında sosyal medya üzerinden yaşanan hakaret davası görüldü. Ödemiş 2. Asliye Ceza Mahkemesi, eski nişanlısına hakaret içerikli mesajlar gönderen erkeği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.

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İSTİNAFTA KARAR DEĞİŞMEDİ AMA YARGITAY'DA BOZULDU

Erkeğin itirazı üzerin dosya istinafa taşındı. Ancak bu aşamada da karar değişmedi. Böylece dosya Yargıtay’a gönderildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, mahkumiyetin dayandığı delillerin yeterli olduğu ama sosyal medya paylaşımının aleniyetinin gerekli kadarıyla araştırılmadığı belirlendi.

Yargıtay, paylaşımın yapıldığı hesabın herkese açık olup olmadığının ve yazıların herkes tarafından görülme imkânının bulunup bulunmadığının belirlenmesi, ardından hakaret suçunda aleniyet unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

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Eski nişanlı erkeğin hapis cezasının ertelenmesinin kişisel durumunum ve pişmanlığının değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, mahkumiyet kararını bozdu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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