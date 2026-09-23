HSK 5 hakim ve savcıyı açığa aldı: Aralarında daire başkanı var

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında 2022-2024 aralığında birçok adliyede para ve menfaat karşılığında dava dosyalarına ve soruşturmalara müdahale ettiği tespit edilen kişilerle bağlantılı 5 hakim ve savcı açığa alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargılama süreçlerine müdahale eden bir şebekeyi tespit etti. Şebekenin başındaki Musa Ş. ve iki avukat dahil 9 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklandı.

İFADELERDE AVUKATLAR, SAVCILAR VE HAKİMLERİN ADI GEÇTİ

Soruşturmada önemli bağlantılar tespit edildi. Bazı avukatların ifadesi alınınca başka avukatların yanı sıra ipin ucu cumhuriyet savcılarına ve hakimlere kadar uzandı. Avukatlar hakkında işlem başlatıldı. Ancak Cumhuriyet savcılarına ilişkin iddialar ise “bilgi ve gereğinin takdiri” amacıyla HSK’ya gönderildi.

HSK İkinci Dairesi, 5 yargı mensubu hakkında süreç tamamlanıncaya kadar tedbiren görevden uzaklaştırma kararı aldı. Açığa alınanlar arasından istinaf daire başkanı da var. Liste şu şekilde:

Bakırköy Hakimi B.K.,

Anadolu Cumhuriyet Savcısı G.K.,

Saruhanlı Adliyesi Cumhuriyet Savcısı B.G.,

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Daire Başkanı Ö.G.

Gaziosmanpaşa Hakimi Ç.U.

"BEN ASLA KAYBETMEM!"

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan isimler arasında, savcı odasında çektiği fotoğrafı "Ben asla kaybetmem" notuyla paylaşmasıyla gündeme gelen avukat Buket Tekışık da bulunuyordu.