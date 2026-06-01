Yağış doğudan batıya uzanacak: İstanbul'u da içine alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, kuzey ve iç kesimlerde sağanak yağış hareketliliği bekleniyor. Doğu kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artış gösterirken, yağışlı sistemin öğle saatlerinden itibaren batıya doğru genişleyerek İstanbul'u da kapsaması öngörülüyor.

YAĞIŞ DOĞUDAN BATIYA UZANACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya’nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sinop’un iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı "dikkatli ve tedbirli olunması" uyarısı yapıldı.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'U DA İÇİNE ALACAK

Meteoroloji uzmanları, öğle saatlerinde İstanbul'u da içine alacak yağış geçişleri için vatandaşları hazırlıklı olmaya çağırdı.

Paylaşılan saatlik hava tahmin haritalarına göre, yağışlı sistemin gün içindeki ilerleyişi şu şekilde detaylandırıldı:

Sabah (06:00-12:00): Yağışlar ilk olarak Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Bartın, Çankırı hattı) ve Doğu Karadeniz kıyılarında etkili olmaya başlayacak.

Öğle (12:00-18:00): Yağışlı kütle doğudan batıya doğru uzanarak İstanbul’un kuzeyini de içine alan geniş bir şeridi kapsayacak. Bu saat diliminde Marmara'nın kuzeyi, Ankara hattı ve Karadeniz’in tamamında "Kuvvetli Yağış" uyarısı haritalara yansıdı.

Akşam (18:00-24:00): Yağışlar yurdun batısından çekilerek Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyine (Sivas, Amasya, Tokat, Ordu, Gümüşhane, Erzurum hattı) yoğunlaşacak.

Gece (00:00-06:00): Sistem etkisini büyük oranda yitirecek. Sadece Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel yağış geçişleri sürdükten sonra hava açmaya başlayacak.

Sıcaklıkların doğuda artış göstermesine rağmen, batı bölgelerinde ve iç kesimlerde mevcut değerlerin korunacağı bildirildi.