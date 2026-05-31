Meteoroloji gün gün açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu hafta yurtta aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın yurt genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanakla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ GÜN GÜN AÇIKLADI

Salı günü Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Perşembe günü Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 30 DERECEYE YÜKSELECEK

Başkentte önümüzdeki üç gün boyunca parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı havanın etkili olması beklenirken, sıcaklıkların 24 ila 27 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

İstanbul'da pazartesi günü kuzey kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklığın salı günü 30 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

İzmir'de ise hafta başında parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması, sıcaklıkların 32 derece civarında seyretmesi bekleniyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
