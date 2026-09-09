Vanlı Kara Haydar'ın ifadesi ortaya çıktı: Maddi durumum yoktu altınları emanet aldık

Sosyal medya ünlüsü Çağla Öz ile "Vanlı Kara Haydar" ismiyle tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da yapılan düğününe ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar üzerine Tançalan hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamayı düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301'inci maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, saat 03.00 sıralarında Muradiye ilçesindeki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri için Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Tançalan, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DUBAI TRAFİĞİ, MAIL ORDER VE MASAK İNCELEMESİ

Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ve diğer malvarlığı unsurlarına ilişkin mali inceleme başlatıldı. Altınlar ve diğer malvarlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla adli makamlarca Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) inceleme talep edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın Dubai'ye sık sık gidip geldiği, mail order yöntemiyle kaynağı belli olmayan kazanç elde ettiği ve bu yolla lüks bir yaşam sürdüğünün tespit edildiği öne sürüldü. Başsavcılık, şüpheli hakkında mal varlığı araştırma raporu tanzim edilmesi için MASAK'a resmi müzekkere yazısı yazdı.

"TAKILAR EMANET LÜKS YAŞAM SPONSORLUK"

"Kara para aklama" suçlamasıyla tutuklanan Tançalan'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden şüpheli Tançalan; düğün ve nişandaki lüks harcamaların, eşi Çağla Tançalan'ın ve kendisinin sosyal medya ünlülüğü sayesinde kurulan reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla karşılandığını iddia etti.

Eşinin gelinliklerinden baklavaya, Maldivler tatilinden mekan organizasyonlarına kadar pek çok hizmetin reklam karşılığı ücretsiz yapıldığını ileri süren Tançalan, düğünde ve nişanda sergilenen altınlara ilişkin maddi durumunun el vermemesi nedeniyle altın alamadığını iddia etti. Tançalan, takılan altınların kuyumcudan emanet olarak alındığını ve törenin ardından kuyumcu tarafından geri götürüldüğünü söyledi.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ İÇİN 'BİLGİM DIŞINDA ÇEKİLDİ' İDDİASI

Düğün sırasında polis memurlarıyla çekilen ve sosyal medyada tepkilere yol açarak soruşturma konusu olan görüntülere de ifadesinde değinen Tançalan, polis memurlarına tamamen teşekkür etmek amacıyla gittiğini, kamu görevlilerini rencide etme veya aşağılama kastının bulunmadığını öne sürdü. Tançalan, söz konusu videonun kendi bilgisi dışında çekilip paylaşıldığını iddia etti.