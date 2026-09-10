Üykü Çifti cinayetinde soruşturma derinleşiyor! Kayıp ziynet eşyaları ve tanıdık fail şüphesi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı mezrada müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin otopsisinde kurşun izleri tespit edildi. Olay yeri incelemesinde evdeki ziynet eşyaların kayıp olduğu belirlenirken, savcılık ve jandarma ekipleri çiftin tanıdıkları kişilerce vurularak öldürüldüğü ve olaya yangın süsü verildiği ihtimali üzerinde duruyor.

YANGINLA BAŞLADI, OTOPSİDE ÇİFTE CİNAYET ŞÜPHESİ BELİRDİ

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Gece saatlerinde evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese Karakoçan Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ancak evde yaşayan Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü'nün cansız bedenlerine ulaşıldı.

İlk etapta ev yangını olarak değerlendirilen olay, cenazelerin Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmasıyla yeni bir boyut kazandı. Yapılan otopside, Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Bu bulgu üzerine soruşturma yön değiştirdi ve cinayet soruşturmasına döndü.

FAİLLERİN TANIDIK OLMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Adli tıp tespitlerinin ardından evde detaylı arama yapan ekipler, Hayriye Üykü'ye ait ziynet eşyaların kayıp olduğunu belirledi.

Güvenlik güçlerinin üzerinde durduğu en kritik veri ise olayın yaşandığı yerin niteliği oldu. Sadece 4-5 hanenin bulunduğu mezrada, Üykü çiftinin gece yarısı kapıyı açmaları nedeniyle faillerin çift tarafından tanınan kişiler olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Olayı en az 2 kişinin gerçekleştirdiği, cinayet ve yağmanın ardından delilleri karartmak amacıyla evin kasten ateşe verildiği şüphesi ağırlık kazandı.

BAŞSAVCILIK BİZZAT SAHADA: KÖPEKLERLE ARAMA SÜRÜYOR

Soruşturmanın seyrini değiştiren bulguların ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı bizzat mezraya giderek olay yerinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin ve kayıp ziynet eşyalarının izini sürmek için mezra ve çevresinde arama köpekleriyle geniş çaplı tarama başlattı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER: KAZA DİYE BİLİYORKEN FARKLI ŞEYLER ÇIKTI

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ağa ve Hayriye Üykü'nün cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak Ürünlü mezrasına getirildi. Hayatını kaybeden çiftin, NTV Kültür Sanat Editörü Gülnur Üykü Kalpakçıoğlu’nun anne ve babası olduğu öğrenildi. Çift, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında yan yana toprağa verildi.

Törenin ardından konuşan çiftin oğulları Düzgün Üykü, olayın aydınlatılmasını isteyerek şu açıklamayı yaptı:

"Kimsenin hak etmediği bir ölüm şekli. Annem babam kimseye kötülük yapan yapıya sahip insanlar değildi. Evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi. Herkesin annesi, babası, kardeşi var. Allah herkese hayırlı ölüm nasip etsin. Ölüm haktır ama bu hak değildir. Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı. Bunu yapan kişilerin bulunmasını temenni ediyoruz. Allah yanlarına bırakmasın. İnsanlığın artık bir kendine gelmesi gerekiyor. Para için, pul için can almaya, kıymaya gerek yok. Son geleceğimiz nokta burası. Bundan öte yol yok. Gelen bütün arkadaşlarımıza, köylülerimize, eşimize dostumuza teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah kimseye böyle şeyler yaşatmasın. Burada katledilen 2 can var. Allah kimseye yaşatmasın. Burada yaşayan insanlar olarak, bu yaptı, şu yaptı diye kimseye iftira atmak durumunda değiliz. Düşman sahibi insanlar da değiliz. Düşman sahibi olacak şeyler yapan insanlar da değiliz. Sonuç olarak insanoğlu nefsine yenik düşebiliyor, 2 bileziğe 1 yüzüğe tav olup insanları katledebiliyor. İnsanlığın kendisine gelmesi gerekiyor. Herkesin nefsine sahip olması gerekiyor. Bugün annem babam öldürüldü. Annem babamın ön otopsi raporunda sırtından vurulduğu tespit ediliyorsa, bunu yapanların bulunup en azından başkalarına zarar vermemeleri adına yakalanması gerekiyor. Biz ceza veren mecra değiliz. Yetkilileri devlet kurumlarıdır."

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Üykü Çifti Cinayeti" dosyası kapsamında başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.