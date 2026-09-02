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Halk TV Türkiye Uygulama noktalarını sosyal medyada paylaşanlara operasyon: 36 gözaltı

Uygulama noktalarını sosyal medyada paylaşanlara operasyon: 36 gözaltı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde polis ve jandarma uygulama noktalarını kurdukları mesaj grubundan paylaştığı belirlenen 36 şüpheli, savcılık talimatıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetimleri, sanal medya üzerinden kurulan özel bir hatla organize biçimde deşifre edildi. Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetlerinin sahada yürüttüğü uygulama noktalarını bir sosyal medya platformu üzerinden anlık olarak paylaşan ve bu yolla hakkında arama kararı bulunan kişilerin kaçmasına yardımcı olan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

DENETİM AĞINI BYPASS ETTİLER

Emniyet güçlerinin yaptığı teknik incelemelerde, oluşturulan mesajlaşma grubunun işleyişi ve kamu güvenliğine etkisi netleştirildi. Kurulan bu sosyal ağ sayesinde; hakkında yakalama kararı bulunan şahısların, bizzat suça karışmış kişilerin ve trafik yönünden eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin kontrol noktalarını önceden öğrenerek kaçtığı ve denetim dışına çıktığı tespit edildi.

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BAŞSAVCILIK TALİMATIYLA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Suçluların güvenlik çemberinden kaçmasına zemin hazırlayan durumun delillendirilmesinin ardından, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin yakalanması yönünde talimat verdi. Harekete geçen Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, denetim noktalarını ifşa ettiği belirlenen 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

36 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ: SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan 36 kişinin Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Sorguları biten şüpheliler, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Kolluk kuvvetlerinin denetimlerini sekteye uğratan ağa ilişkin soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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