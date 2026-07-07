Ümit Özdağ'ın rozet taktığı belediye başkanı "Ben partimdeyim" dedi! O paylaşım silindi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli'nin CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın kendi partisine geçtiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Özdağ paylaşımında "Değerli Erkan Başkan, Zafer Partisi'ne, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinde hoş geldiniz. Birlikte Türk milletinin zaferine yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ROZET TAKARKEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hayla'ya rozet takarken çekilmiş bir fotoğraf kullandı.

Bu paylaşımdan çok kısa bir süre sonra, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferi yalanladı, "Partimdeyim" dedi.

HAYLA YALANLADI: BEN PARTİMDEYİM

Hayla paylaşımında şunları yazdı:

"Arkadaşlar, bir kahvaltı programında Ümit hocamla buluştuk. Kendileri ile sohbet ederken rozeti birden göğsümüze takıverdi.

Kendileri ile ülke meseleleri konusunda her daim hemfikiriz. Gösterdikleri tevazunun benim için değeri çok büyük, teşekkür ediyorum. Lakin ben görev sürem devam ederken parti değiştirecek karakterde bir adam değilim.

Yola çıktıklarım zor zamandan geçerken, Özgür Başkanım, Silivri'de zulüm gören arkadaşlarım bu kadar büyük savaş verirken onları sırtından vurmam. Oyları ile beni seçen seçmenim git diyene kadar partimdeyim"

Hayla'nın bu paylaşımın ardından Ümit Özdağ da, 'transferi' duyurduğu paylaşımını sildi.