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Halk TV Türkiye Ümit Özdağ'ın rozet taktığı belediye başkanı "Ben partimdeyim" dedi! O paylaşım silindi

Ümit Özdağ'ın rozet taktığı belediye başkanı "Ben partimdeyim" dedi! O paylaşım silindi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın kendi partisine katıldığını duyurdu, rozet takarken de bir fotoğraf paylaştı. Dakikalar sonra Hayla açıklama yapıp transferi yalanladı, "Ben partimdeyim" dedi.

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Taygun Can
Taygun Can Editör
Ümit Özdağ'ın rozet taktığı belediye başkanı "Ben partimdeyim" dedi! O paylaşım silindi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli'nin CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın kendi partisine geçtiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Özdağ paylaşımında "Değerli Erkan Başkan, Zafer Partisi'ne, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinde hoş geldiniz. Birlikte Türk milletinin zaferine yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın rozet taktığı belediye başkanı "Ben partimdeyim" dedi! O paylaşım silindi - Resim : 1

ROZET TAKARKEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hayla'ya rozet takarken çekilmiş bir fotoğraf kullandı.

Bu paylaşımdan çok kısa bir süre sonra, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferi yalanladı, "Partimdeyim" dedi.

HAYLA YALANLADI: BEN PARTİMDEYİM

Ümit Özdağ'ın rozet taktığı belediye başkanı "Ben partimdeyim" dedi! O paylaşım silindi - Resim : 2

Hayla paylaşımında şunları yazdı:

"Arkadaşlar, bir kahvaltı programında Ümit hocamla buluştuk. Kendileri ile sohbet ederken rozeti birden göğsümüze takıverdi.

Kendileri ile ülke meseleleri konusunda her daim hemfikiriz. Gösterdikleri tevazunun benim için değeri çok büyük, teşekkür ediyorum. Lakin ben görev sürem devam ederken parti değiştirecek karakterde bir adam değilim.

Yola çıktıklarım zor zamandan geçerken, Özgür Başkanım, Silivri'de zulüm gören arkadaşlarım bu kadar büyük savaş verirken onları sırtından vurmam. Oyları ile beni seçen seçmenim git diyene kadar partimdeyim"

Hayla'nın bu paylaşımın ardından Ümit Özdağ da, 'transferi' duyurduğu paylaşımını sildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ümit Özdağ CHP Zafer Partisi
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