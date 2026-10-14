Ümit Özdağ’dan Halk TV’ye kayyum atanmasına tepki: “Halk kazanacak, demokrasi kazanacak”

Türkiye, 14 Ekim sabahına İstanbul’da Halk TV binasına polis ekiplerinin girmesi ve kanala kayyum atanması haberiyle başladı. Kanalın yayınlarının durdurulduğu gelişmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’de artan baskılara ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Özdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Muhalif kanal Halk Tv’ye kayyum atandı. Muhalif gazeteciler tutuklu ve tutuklanıyor. Muhalif sosyal medya hesapları erişime kapatılıyor. Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamaları muhalefeti susturmak için araçsallaştırılmış durumda. Fon yolsuzluğu ise kapatılmak ve normalleştirilmek isteniyor.

Türk halkı artan baskıları, kapatılan yolsuzlukları, PKK ile pazarlıkları sessiz ancak öfkesini içine atarak izliyor. Sandıkta 1950 seçimleri tekrarlanacak. Halk YETER ARTIK diyecek. Halk kazanacak, demokrasi kazanacak, hukuk kazanacak, özgürlük kazanacak."