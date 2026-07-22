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Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'i görevden alarak yerine Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Mykhailo Drapatiy'yi atadığını duyurdu.

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Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük görüntülü mesajında ordudaki üst düzey değişikliklere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Zelenski, Genelkurmay Başkanlığında yapılması planlanan değişiklikleri üst düzey yetkililerle ele aldığını belirterek, yeni atamayı duyurdu.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDA DEĞİŞİM

Zelenski, Oleksandr Sırskiy'in yerine Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Mykhailo Drapatiy'nin Genelkurmay Başkanı olarak atanmasına karar verdiğini açıkladı. Devlet Başkanı, kararın ertesi gün resmiyet kazanacağını ifade ederek, "Yarın tüm bu kararları resmileştireceğiz" dedi.

SIRSKİY'E TEŞEKKÜR

Zelenski, Sırskiy'in savaşın başında başkent Kiev'in savunmasında, Harkiv bölgesindeki karşı saldırıda ve Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği operasyonlarda etkili rol oynadığını belirterek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Sırskiy, 8 Şubat 2024'te Zelenski'nin kararıyla Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı.

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SAVUNMA BAKANI İLE ANLAŞMAZLIK

Ukrayna Devlet Başkanı, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Sırskiy ve ekibi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu söylemişti. Aynı akşam Fedorov'un yerine vekaleten Ukrayna Güvenlik Servisi Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'nın getirildiğini bildirmişti. Bu gelişmelerin ardından Kiev başta olmak üzere Odessa, Lviv ve ülkenin çeşitli kentlerinde Fedorov'a destek gösterileri başlamıştı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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