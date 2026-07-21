Rihanna'nın takip ettiği hesap şaşırttı! Ankara detayı olay oldu



Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna‘nın sosyal medya hesabındaki dikkat çekici hareket, Türkiye’de kısa sürede gündem oldu. Barbadoslu sanatçının sosyal medya platformu Instagram‘da Ankara Havalimanı’nın resmi hesabını takip etmeye başlaması sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Rihanna’nın takip listesinde ortaya çıkan bu ayrıntı, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

''KONSER Mİ VERECEK ?''SORUSU AKILLARA GELDİ

Ünlü şarkıcının Ankara Havalimanı’nı takip etme nedeni merak konusu oldu. Rihanna’nın 'Ankara' hamlesi sosyal medyada yakın zamanda Türkiye’de konser verip vermeyeceğine yönelik bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI



Dünyaca ünlü yıldızın Türkiye’ye yakın zamanda ziyaret planlayıp planlamadığı ya da Ankara ile bağlantılı herhangi bir projede yer alıp almayacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ancak ünlü sanatçının Ankara Havalimanı’nı takip etmesi sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumların yapılmasına neden oldu.