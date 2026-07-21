Okula aç gidiyordu... Şimdi aylık kazancı duyanları şaşkına çeviriyor

Çocukluk yıllarında yoksulluk nedeniyle çoğu zaman aç kalan Romanyalı lolanda Morari’nin, İngiltere’de kurdu sosyal konut şirketi ile bugün evsizlere barınma imkanı sunuyor. Genç girişimcinin hikayesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Başarı öyküsü ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Morari, sosyal konut şirketi sayesinde aylık olarak 11 bin sterlinin üzerinde gelir elde ediyor.



Romanya’da zorlu şartlar altında büyüyen 34 yaşındaki Morari, maddi sıkıntılar nedeniyle okul günlerinin önemli bir bölümünü aç geçirdiğini anlattı. Genç girişimcinin röportajında yaşadığı duygusal anlar sosyal medyada röportajı viral olmasının önünü açtı.

‘’AÇ KALMAK ZORUNDA KALDIĞIM ÇOK GÜN OLDU”

Morari, hatırlarından bahsettiği röportajda, ”Bazen okula yanımda öğle yemeği olmadan giderdim. ''Aç kalmak zorunda kaldığım çok gün oldu” ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra İngiltere’ye taşınan Morari’nin yaşamı bir anda kökünden değişti. Londra’da kurduğu sosyal konut işletmesi ile evsiz ailelere geçici konaklama sağlayan girişimci, Brent Ealing ve Merton belediyeler ile iş birliği yapıyor.

EVLERİN TAMAMI SÜREKLİ DOLU

Morari’nin şirketi, Londra genelinde tam donanımlı 11 ev ve daireyi işletiyor. Yerel yönetimlerin bu konutlar için gecelik 150 ila 170 sterlin ödeme yaptığı belirtilirken, evlerin tamamının sürekli dolu olduğu ifade ediliyor.

HİKAYESİ İLHAM KAYNAĞI OLDU

Sadece sosyal konut işletmeciliğinden değil, belediyelerin yeni gayrimenkuller bulmasını aracılık ederek de gelir sağlayan Morari’nin hikayesi, İngiltere’de evsizlik sorununun rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde sosyal medyada yayılmasıyla ilham kaynağı haline geldi.