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Ukraynalı oligark öldürülmüştü: Monaco'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Ukrayna Başsavcılığı, Monako'da Ukraynalı oligark Vadim Yermolaiev ve ailesinin yaralandığı patlama anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı.

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Ukraynalı oligark öldürülmüştü: Monaco'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Ukrayna Başsavcılığı, Monako'da meydana gelen ve Ukraynalı iş insanı Vadim Yermolaiev ile ailesinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın yaşandığı ana ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu kayıtlar, olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturma kapsamında elde edilen önemli deliller arasında yer alıyor.

PATLAMA ANI GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI

Başsavcılığın yaptığı açıklamaya göre, soruşturmayı yürüten ekipler, şüphelilerin imha etmeye çalıştığı kilit delillerden birine ulaşmayı başardı. Bu delil, patlamanın gerçekleşeceği bölgenin yakınına önceden yerleştirilmiş bir güvenlik kamerasına ait video kaydı oldu. Görüntüler, eylemin planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

Monaco'da patlama: 2'si ağır 3 yaralıMonaco'da patlama: 2'si ağır 3 yaralı

ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜ BULUNDU, İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Patlayıcı düzeneği yerleştirmekle suçlanan 39 yaşındaki Ukraynalı bir kadın, patlamanın ardından ülkesinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla bağlantılı olarak ise eski bir polis memuru ile halen Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nde (GUR) görev yapan bir kişi olmak üzere iki ayrı şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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