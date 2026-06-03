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Uçuruma yuvarlanan araçta sıkıştı! Ağır yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde, Sahim G. sürücülüğündeki araç direksiyon kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Otomobilin sürücüsü Sahim G. ise ağır yaralandı.

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Adana'nın Feke ilçesinde, Sahim G. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı, otomobilin sürücüsü Sahim G. ise kaza sonrasında ağır yaralandı.

Öğle saatlerinde Karacauşağı Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, Sahim G. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

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ARAÇTA SIKIŞTI EKİPLER KURTARDI

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan Sahim G., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahim G.'nin ağır yaralanması sonucu hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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