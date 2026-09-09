Üç bakanın telefonuna casus yazılımla sızmaya çalıştılar! Ankara kırmızı alarma geçti

Apple, Türkiye'de en az üç bakanın cep telefonlarının "paralı casus yazılım" ile saldırıya uğradığını açıkladı. Şirket, bakanlara uyarı mesajı gönderdi.

Middle East Eye'dan (MEE) Ragıp Soylu'nun haberine göre; habere göre, söz konusu bildirimler Apple’ın geçtiğimiz ay aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 110 ülkedeki kullanıcılara gönderdiği geniş çaplı güvenlik uyarılarının bir parçası olarak yapıldı.

SALDIRI BAŞARISIZ OLDU

Konuya ilişkin MEE'ye konuşan bir Türk yetkili, bilgisayar korsanlarının bakanların telefonlarına sızma girişimlerinin başarısız olduğuna inandıklarını ifade etti.

ÖNLEMLER ALINDI! BAKANLARIN TELEFONU DEĞİŞTİRİLDİ

Güvenlik gerekçesiyle isimleri açıklanmayan bakanların telefonlarının, yeni kurulan ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından incelemeye alındığı, telefonların yenileriyle değiştirildiği ve ek güvenlik önlemleri uygulandığı bildirildi. Ayrıca bakanların halihazırda hassas verileri korumak için üst düzey güvenlikli cihazlar ve özel şifreli uygulamalar kullandığı vurgulandı.

"HER HAN TETİK OLMAK ZORUNDAYIZ"

Bölgede bakanlara, siyasetçilere, iş insanlarına ve tanınmış kişilere yönelik siber saldırıların artık sıradanlaştığını belirten yetkili, "Bu saldırılar için özel bir nedene ihtiyaç yok, hepimiz her an tetikte olmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

DAHA ÖNCE DE SALDIRI OLMUŞTU

Üst düzey Türk yetkililerin bu tür siber saldırıların hedefi olması şaşırtıcı karşılanmıyor. 2021 yılında da Türk yetkililer, İsrail yapımı Pegasus casus yazılımı ile hedef alınmıştı. O dönem Paris merkezli sivil toplum kuruluşu Forbidden Stories, 2016'dan bu yana dünya genelinde 50 binden fazla numaranın potansiyel bilgisayar korsanlığı hedefi olarak seçildiğini ortaya çıkarmıştı. Bu olayların ardından Türk yetkililer cihazlarını ve numaralarını tamamen değiştirmişti.

FAİLLERİ BULMAK ÇOK ZOR

Bu yılki saldırıda hangi casus yazılımın kullanıldığı henüz netlik kazanmadı. Ankara'daki kaynaklar, saldırıların arkasında çeşitli siyasi veya ekonomik çıkar gruplarının olabileceğini değerlendiriyor. İsrail ve Yunanistan gibi ülkelerden şüphelenilse de kesin failleri tespit etmenin son derece zor olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre faillerin bulunamamasının teknik nedenleri şunlar:

"iPhone'un işletim sistemini (iOS) güncellemek, saldırıya dair potansiyel kanıtları silebiliyor.

Geriye kalan izler, saldırının gerçek kaynağını göstermeyen yanıltıcı ülke IP adreslerini işaret edebiliyor."

Pegasus gibi yazılımlar, geçmişte iMessage uygulamasındaki bir açığı kullanarak kullanıcıların cihazlarına sızmıştı.

Apple, kullanıcının herhangi bir bağlantıya tıklamasını gerektirmeyen (sıfır tıklama/zero-click) bu tarz son derece gelişmiş saldırılara karşı cihazları korumak amacıyla "Kilit Ekranı Modu" (Lockdown Mode) adlı özel bir güvenlik özelliği sunmaya devam ediyor.