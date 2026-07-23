Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün yüzüne yüzüne söylediler! AKP'ye geçersen...

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AKP'ye geçiş iddialarının ardından yakın çevresiyle yaptığı konuşmalar ortaya çıktı. Gazeteci Aytunç Erkin, katıldığı bir televizyon programında aktardığına göre Bingöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından AKP'ye geçeceğini ve 5 belediye meclis üyesinin de kendisine eşlik edeceğini söyledi.

Vatandaşların tepkisini çeken AKP'ye geçme kararının ardından ikna turuna çıkan Eren Ali Bingöl'ün beklediği karşılığı bulamadığı da öğrenildi. Kulis bilgilerine göre Bingöl ve beraberindeki 5 meclis üyesinin AKP'ye katılımının 14 Ağustos'ta gerçekleşeceği öne sürüldü.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI EREN ALİ BİNGÖL'ÜN YÜZÜNE YÜZÜNE SÖYLEDİLER!

Çağdaş Tuzla'nın haberine göre, son günlerde "Emsal Transferleri bilgilendirme toplantıları" kapsamında yöre derneklerini ziyaret eden Bingöl, AKP'ye geçiş kararını anlatmaya çalıştı. Tuzlalılar parti değişikliği gerekçelerine ikna olmazken ziyaret ettiği derneklerde Eren Ali Bingöl'ün tepki dolu sözlerini yüzüne yüzüne söylediler.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Giresunlular Derneği'nde yaptığı konuşmada Bingöl'ün, AKP'ye geçmemesi halinde elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kesileceğini, ruhsatların iptal edileceğini söylediği öne sürüldü.

Bingöl'ün hizmetlerin engellendiğini ve hakkında yürütülen soruşturmaları gerekçe göstererek kendisiyle hareket edecek meclis üyeleri üzerindeki siyasi baskıyı hafifletmeye çalıştığı, gayretinin karşılık bulamadığı öğrenildi.

"AKP'YE GEÇERSEN..."

Dernek ziyaretlerinde Bingöl'ün açıklamalarına vatandaşların tepki gösterdiği belirtildi.

Vartolular Derneği'nde katılımcıların, "AKP'ye geç diye sana oy vermedik. AKP'ye geçince sorunlar çözülecek mi?", "Git gerekirse içeride yat ama sakın AKP'ye geçme" ve "İBB'yi şikayet ediyorsun ama bu sorunları yaratan AKP'ye hiçbir şey söylemiyorsun" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Giresunlular Derneği'ndeki toplantıda ise bazı katılımcıların Bingöl'e, "Sana hakkımızı helal etmiyoruz" diyerek tepki gösterdiği ifade edildi.

Tuzla halkının oylarıyla göreve gelen Eren Ali Bingöl'ün AKP'ye geçiş hazırlıkları ve dernek ziyaretlerinde yükselen tepkilerin ardından nasıl bir adım atacağının merak konusu olduğu belirtildi.