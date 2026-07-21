İstanbul'da iki belediye daha AKP'ye mi geçiyor?

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların devam ettiği süreçte İstanbul'da iki belediyeye ilişkin siyasi kulisleri hareketlendiren iddialar gündeme geldi. Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'nin CHP'den istifa etmesinin ardından AKP'ye geçmeye hazırlandığı öne sürülürken, Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl hakkında da benzer bir iddia ortaya atıldı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Temmuz 2025'te belediyeye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Bunun üzerine Şile Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminde CHP'nin adayı Sacit Terzi başkan vekili seçilmişti.

Ancak Terzi 40 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Terzi, CHP çatısı altında Şile'ye faydalı hizmet sunamayacağı kanaatine vardığını belirterek partisinden ayrıldığını açıkladı.

Öte yandan siyasi kulislerde, adının Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasında geçtiği öne sürülen Terzi'nin AKP ile temas kurduğu ve önümüzdeki haftalarda iktidar partisine katılabileceği iddia ediliyor. Bu iddialara ilişkin Terzi veya AKP cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

ERDOĞAN'DAN ONAY BEKLİYOR!

Bir diğer iddia ise Tuzla Belediyesi'nden geldi. TV100'de konuşan Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl'ün yakın çevresine, "Ben istifa edeceğim. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettik. Cumhurbaşkanı'nın onayı olduğu zaman AK Parti'ye geçiyorum. 5 meclis üyesi de yanımda olacak" dediğini öne sürdü.

Söz konusu iddia da henüz resmi makamlar veya Ali Eren Bingöl tarafından doğrulanmış değil.