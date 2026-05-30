Türklere en çok vize reddi veren ülkeler açıklandı

Avrupa Komisyonu 2025 Schengen verilerini açıkladı. En çok başvuru yapılan ve vize alınan ülke Yunanistan olurken, en çok ret veren ise yüzde 34,8 ile Malta oldu.

Avrupa Komisyonu, merakla beklenen 2025 yılı Schengen vizesi istatistiklerini resmi olarak yayımladı.

Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularına en yüksek oranda ret veren ülkeler ve bu ülkelerin ret yüzdeleri şu şekilde sıralandı:

Malta: %34,8
Polonya: %29,3
İsveç: %26,5
Norveç: %24,7
Finlandiya: %21,2
Almanya: %21,1
Danimarka: %19,2

BAŞVURULARDA YÜZDE 8'LİK ARTIŞ

Rapora göre, Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvuruları bir önceki döneme kıyasla yüzde 8 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte Türkiye genelinden yapılan toplam başvuru sayısı 1,26 milyon sınırını aşmış oldu.

ORTALAMA RET ORANI YÜZDE 14,6 OLDU

Türkiye'den yapılan vize başvurularındaki bu ciddi yoğunluğa ve artış trendine rağmen, Türkiye genelindeki ortalama vize ret oranının yüzde 14,6 seviyesinde gerçekleşti.

TÜRK VATANDAŞLARININ FAVORİSİ YUNANİSTAN

Açıklanan istatistiklerin en dikkat çekici bölümlerinden biri de en çok tercih edilen ülkeler oldu. 2025 yılı verilerine göre, Türk vatandaşlarının hem en yoğun şekilde vize başvurusu yaptığı hem de en fazla vize onayı aldığı ülke Yunanistan olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
