Türkiye'yi doyuran o ilde dev hasat başladı: Kırmızı çuvallarla tonlarca topladılar

Türkiye'nin soğan üretiminde Ankara'dan sonra ikinci büyük merkezi olan Amasya'da hasat dönemi törenle açıldı. Kentte bu yıl 65 bin dekarda soğan üretimi yapılıyor.

GEÇEN YIL 437 BİN TON ÜRETİLDİ

Oluz köyünde düzenlenen törende konuşan Vali Önder Bakan, geçen yıl 89 bin dekar ekim alanından yaklaşık 437 bin ton soğan elde edildiğini hatırlattı. Bu yıl ekim alanının 65 bin dekara gerilediğini belirten Bakan, rekoltenin yine de geçen yıla yakın çıkmasını beklediklerini söyledi.

Bakan, "Erkenci soğanın hasadında buradayız. Amasya deyince akla gelen soğan, burada çok kıymetli. Geçen yıl itibarıyla üretilen soğan miktarında Türkiye ikincisi. Bu yıl bu ekim alanı 65 bin dekara geriledi ama beklentimiz yine ona yakın bir rekolte olacak." dedi.

ÜRETİCİ: VERİM ÇOK İYİ

Soğan üreticisi Celalettin Çelik de hasadın başladığını ve verimin iyi gittiğini belirterek "Hasata başladık, verimimiz çok iyi, fiyatlarımız normal. Bu sene çok güzel bir yıl bekliyoruz." diye konuştu.

Mevsimlik tarım işçilerinin yoğun tempo tutturduğu hasat, eylül ayına kadar sürecek.

(AA)