Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Burmahan Mahallesi'nde erkenci kiraz hasadı başladı. Toros Dağları eteklerinde 800 metre rakımda yetişen Burmahan kirazının yüzde 75'i yurt dışına satılıyor.

Mahallede 5 dönümlük bahçesinde kiraz yetiştiren ziraat mühendisi Mehmet Yılmaz, babası Memiş Yılmaz ile yaklaşık 20 yıl önce kurdukları bahçede bu sezon ilk hasadı gerçekleştirdiklerini belirtti. Yılmaz, yaklaşık 10 gün içinde Napolyon kirazlarının da toplanmaya başlayacağını söyledi.

Bu yıl 6 ton ürün hedeflediklerini aktaran Yılmaz, "Bu yıl ağaçlarımızdaki meyve daha fazla. Ürün kalitesi yüksek, pazarda da ilgi görüyor. Dolu ve aşırı yağış gibi olumsuzluklar yaşanmazsa başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz." dedi.

GÜNLÜK 40-50 TON SATIŞ

Napolyon kirazı hasadıyla birlikte mahallede günlük 40 ila 50 ton satış yapıldığını ifade eden Yılmaz, bu yoğun dönemin 10-15 gün sürdüğünü ve işçi temininde giderek güçleştiklerini vurguladı.

Mahallenin yıllık kiraz üretiminin 600 ile 700 ton arasında olduğunu belirten Yılmaz şunları söyledi:

"Üretilen kirazın yaklaşık yüzde 75'i ihraç ediliyor. Kalan kısmı da iç piyasada değerlendiriliyor. Burmahan'ın mikro klima özelliği, iklimi ve su yapısı kiraz yetiştiriciliği için son derece uygun. Bu nedenle aroması yüksek ve kaliteli ürünler elde ediyoruz. Kirazlarımızın hem iç pazarda hem de dış pazarda tercih edilmesinin en önemli nedeni de bu özelliklerinden kaynaklanıyor."

COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU YAPILDI

Kiraz yetiştiriciliğinin mahallenin en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu ve neredeyse her ailenin bu üretimle geçimini sağladığını belirten Yılmaz, ürünün tanınırlığını kalıcı hale getirmek için geçen yıl Burmahan kirazı adına coğrafi işaret başvurusu yapıldığını da sözlerine ekledi.

(AA)