Türkiye’ye BM ve AB’den çok sert tepki: Derhal Serbest Bırakın!

Türkiye genelinde LGBTİ+ bireyler, hak savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarını hedef alan "Ailem Güvende" operasyonları geniş çaplı sosyal medya erişim engelleri ve gözaltılarla devam ederken, uluslararası kamuoyundan çok sert tepkiler geldi.

Ankara ve İstanbul’daki protestolarda aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınması üzerine Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) Türk makamlarına çağrıda bulunarak insan hakları yükümlülüklerini hatırlattı.

“DERHAL SERBEST BIRAKIN”

Gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Human Rights resmi sosyal medya hesabı üzerinden çok sert bir açıklama yayımladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Türkiye’de yaşanan kitlesel gözaltılardan ve gözaltındaki kötü muamele iddialarından son derece endişeli olduğunu belirterek, yetkilileri herkesin insan haklarını korumaya ve keyfi olarak gözaltına alınan kişileri derhal serbest bırakmaya davet etti.

BM Human Rights hesabından paylaşılan metinde şu ifadeler yer aldı:

"#Türkiye: 150'den fazla LGBTIQ+ birey ve insan hakları savunucusunun kitlesel tutuklanmaları ve gözaltına alınmaları, gözaltındaki kötü muamele raporları ve bu gelişmenin sivil alana olası etkileri konusunda son derece endişeliyim.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Türk makamlarını, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılık yapmadan herkesin insan haklarını korumaya ve keyfi olarak gözaltına alınanları derhal serbest bırakmaya çağırıyor."

AB DE TÜRKİYE’YE İNSAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ HATIRLATMIŞTI

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand da gözaltılar ve hukuki süreçlere ilişkin endişelerini dile getirmişti.

Wigand, “Damgalama ve ayrımcılık, Avrupa Birliği'nin değerlerine aykırıdır” ifadelerini kullanarak Türkiye’ye insan hakları yükümlülüklerini hatırlatmıştı. Wigand ayrıca, “Komisyon endişe duymaktadır” açıklamasını yapmıştı.