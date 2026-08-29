Türkiye'nin Suriye'deki en üst diplomatına yeni ünvan verildi: Dışişleri sorulara yanıt vermedi

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, X hesabındaki biyografisinde dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

Geçtiğimiz aralık ayında Şam Büyükelçisi olarak atanan Yılmaz, sosyal medya hesabındaki biyografisinde daha önce yer alan "Şam Büyükelçisi" unvanının yanına "Dışişleri Bakanı Suriye Özel Temsilcisi" ifadesini ekledi.

Yılmaz'ın yaptığı bu değişiklik, "Suriye özel temsilciliği" görevinin resmi olarak verilip verilmediği konusunda soru işaretlerine neden oldu.

ÖZEL TEMSİLCİLER NASIL GÖREVLENDİRİLİYOR?

Devletlerin diplomatik temsil esaslarını düzenleyen Viyana Sözleşmesi ile Türkiye'deki idari yapıyı düzenleyen 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, özel temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin hükümler içeriyor.

Viyana Sözleşmesi'nde diplomatik temsilcilerin devlet başkanlarına akredite edilmesine ilişkin düzenlemeler bulunurken, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Cumhurbaşkanı'nın özel bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda, yurt dışında veya uluslararası kuruluşlar nezdinde özel görev yapmak üzere özel temsilci görevlendirebileceği belirtiliyor.

Kararnameye göre özel temsilcilerin giderleri de Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanıyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da Suriye ve Irak Özel Temsilcisi olarak görev yapmaktadır.

"NEDEN YENİ BİR UNVANA İHTİYAÇ DUYULDU?"

Öte yandan dışişleri bakanlarının belirli konu veya bölgeler için resmi kadro oluşturmaksızın fiili olarak özel temsilci görevlendirebildiği belirtiliyor.

Ancak Nuh Yılmaz'ın zaten Şam Büyükelçisi olarak Suriye'deki en üst düzey diplomatik temsilci konumunda bulunması, yeni unvanın hangi yetki ve sorumlulukları beraberinde getirdiği sorusunu gündeme getiriyor.

Bu kapsamda Yılmaz'ın "Dışişleri Bakanı Suriye Özel Temsilcisi" unvanını hangi resmi görevlendirmeye dayanarak kullandığı ve bu görevin kalıcı olup olmadığı merak konusu oldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SORULARA YANIT VERMEDİ

Konuya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'na Cumhuriyet gazetesi çeşitli sorular yöneltildi. Bakanlığa, Yılmaz'ın yeni unvanının resmi ve kalıcı bir görevlendirme olup olmadığı, özel temsilcilerin devlet başkanı adına görev yaptığı bir sistemde Yılmaz'ın bu unvanı hangi hukuki ve idari dayanakla kullandığı ve neden ayrıca böyle bir göreve ihtiyaç duyulduğu soruldu.

Ayrıca Yılmaz'ın söz konusu görevi nedeniyle ek bir ücret veya maaş alıp almadığı da soruldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yöneltilen sorulara ilişkin herhangi bir yanıt alınamadı.

Yılmaz'ın X hesabındaki unvan değişikliğinin, Suriye politikasında yeni bir görev veya yetkilendirmeye işaret edip etmediği konusunda ise resmi bir açıklama yapılmış değil.