Türkiye'nin en büyük 3. kalesindeki kazılar ortaya çıkardı: Tarihi 5 bin yıl geriye gidiyor

Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olan Bayburt Kalesi'nde başlayan arkeolojik kazılarda 51 kişilik ekip, milattan önce 3 bin yılına uzanan seramik parçaları, 1828 Osmanlı-Rus Savaşı'na ait yangın izleri ve Karaz kültürünün varlığını gösteren bulgulara ulaştı.

150 bin metrekarelik alana yayılan ve surları 3 kilometre uzunluğa, 30 metre yüksekliğe ulaşan Bayburt Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyenlerinin de yer aldığı 51 kişilik ekip, iki farklı noktada bir aydır süren çalışmalarda çok sayıda tarihi bulguya ulaştı.

BEŞ BİN YILLIK SERAMİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kazı başkanı Dr. Öğr. Üyesi Resul Yelen, iki noktada yürütülen kazılarda 5 mekan tespit ettiklerini ve mekanlardan birinde çömlekte yapılan yemeklere ait kalıntılarla tandır buluntularına ulaştıklarını açıkladı. Ekibin dikkatini çeken asıl keşif ise seramik parçalarının yaşı oldu.

Resul Yelen, "Bu bulduğumuz bazı parçaları milattan önce 3 bin yılına, ilk Tunç Çağı'na kadar götürebiliyoruz. Bugün yine Kafkas, Erzurum merkezli Karaz kültürünün Bayburt'ta da olduğunu tespit etmiş olduk" diye konuştu.

1828 SAVAŞI'NIN YANGIN KATMANI TESPİT EDİLDİ

Kazılarda ortaya çıkan en çarpıcı katmanlardan biri Osmanlı-Rus Savaşı'na ait izler oldu. Duvarlarda ve ahşap yapılarda yanık izleri tespit eden ekip, kapı ve mekanların tamamen yandığını belirledi.

Yelen, "Bir yangın katmanı olduğunu gördük. Biz bu yangın izlerinin büyük ihtimalle 1828 yılındaki Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaynaklandığını düşünüyoruz" dedi.

Bunların yanı sıra kazılarda lüle parçaları, sikkeler, cam bilezikler ve metal gülleler de gün yüzüne çıktı. Yelen, seramik bulguları arasında Selçuklu, Saltuklu, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait parçaların yer aldığını belirtti.

İPEK YOLU'NUN KADİM ÜSSÜ

Tarihi İpek Yolu'nun stratejik noktasında konumlanan Bayburt Kalesi, Roma'dan Bizans'a, Arap hakimiyetinden Türk medeniyetlerine uzanan geniş bir tarihsel katmanı barındırıyor.

Yapılış tarihi tam olarak bilinmeyen kale, geçmişte hem askeri hem sivil yerleşim amaçlı kullanıldı. Dede Korkut hikayelerine de konu olan yapı, yerleşim alanı bakımından Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olma özelliğini taşıyor.

10 YILLIK KAZI PLANI

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kazıların 10 yıl sürmesinin planlandığını belirterek "Biz burayı tarihe, turizme ve kültürel hayatımıza açmak istiyoruz. Vatandaşlarımız bu noktada çok heyecanlı" dedi.

Kazı başkanı Yelen, tespit edilen beş mekandan üçüncüsünün açıldığını ve 20 gün içinde dördüncüsüne geçileceğini söyledi. Yelen, kazı çalışmalarının yanı sıra kalede onarım çalışmalarına da yer vereceklerini sözlerine ekledi.

(AA)