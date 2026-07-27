Türkiye'nin tam ortasında bulundu: 3 bin 500 yıllık hiyeroglifler ve altın muska ortaya çıktı

Konya'nın Çumra ilçesinde yer alan Türkmen Karahöyük'te sürdürülen kazının üçüncü sezonunda iki dikkat çekici buluntuya ulaşıldı. Ekip, yaklaşık 3 bin 500 yıllık Luvice hiyeroglif yazılı bir taş mühür ile milattan sonra 4. veya 5. yüzyıla tarihlenen bir Hristiyan altın muska tespit etti.

BAKIR KUTUNUN İÇİNDEN İNCİL AYETİ ÇIKTI

Kazı eş başkanı Doç. Dr. Michele Rüzgar Massa, muskanın bakır bir kutunun içinde korunan 0,1 milimetre kalınlığındaki altın levhadan oluştuğunu ve üzerinde büyük olasılıkla İncil'den bir pasajın yer aldığını belirtti.

Massa, "Bakır kutu içinde çok ince, 0,1 milimetrelik altın levha üzerinde büyük ihtimalle İncil'den bir pasaj yazılı. Küçük bir çocuğa ait. Yani nazar boncuğu gibi düşünebiliriz. Bu tür muskalar çok yaygın değil. Bildiğimiz kadarıyla benzer örneklerden biri Almanya'da bulundu" diye konuştu.

HİTİT BÜROKRASİSİNİN İZLERİ GÜN YÜZÜNDE

Kazıda ayrıca Luvice hiyeroglif yazılı taş mühür, iki bakır mühür ve bir kil mühür baskısı ortaya çıkarıldı. Taş mühürde yer alan "Kurunti-ziti" ismi, Hitit dünyasında önemli bir tanrı olan Kurunta ile bağlantılı.

Massa, "Mühürde Luvice hiyeroglif bir yazı var. İsim ve unvan. Bu kişi çok yüksek bir rolde değil ama yine de bürokrasiye ve devlete ait bir hiyerarşi görüyoruz. Buranın milattan önce 1500-1400 civarında büyük bir idare merkezi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Kil mühür baskısında farklı bir isim tespit edildi. Mühürlerin bölgedeki idari personelin resmi belgeleri mühürlemek için kullandığı araçlar olduğu değerlendirildi.

13 ÜLKEDEN 60 ARAŞTIRMACI SAHADA

Altı yıllık yüzey araştırmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle başlatılan kazı, Bilkent Üniversitesi'nden Doç. Dr. Massa ile Chicago Üniversitesi'nden Doç. Dr. James Osborne'un eş başkanlığında yürütülüyor. Sahada yaklaşık 150 kişilik ekip görev yapıyor, 13 ülkeden 60 araştırmacı çalışmalara katkı sunuyor.

Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Erpehlivan, "Türkmen Karahöyük, Anadolu arkeolojisi açısından önemli bir konumda bulunuyor. Konya, Anadolu'nun tam ortasında kültürlerin kesiştiği bir bölgede yer alıyor. Türkmen Karahöyük ise tek bir döneme odaklanan bir kazı değil. Geç Helenistik dönemden başlayarak Demir Çağı, Tunç Çağı ve daha eski dönemlere kadar uzanan çok katmanlı bir yerleşimi araştırıyoruz" diye konuştu.

(AA)