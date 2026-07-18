Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği'ne yeni isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları, Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde ve yurt içi valilik görevlerinde önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Kararlar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri çerçevesinde hayata geçirildi.

AVRUPA KONSEYİ'NE YENİ DAİMİ TEMSİLCİ

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği görevine getirildi. Koçyiğit, bu görevde daha önce atanan ismin yerine atanmış oldu.

TÜRKMENİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ATAMA

Kararlar kapsamında Türkiye'nin Türkmenistan Büyükelçisi Ahmet Demirok merkeze alındı. Demirok'un ardından boşalan Türkmenistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci atandı.