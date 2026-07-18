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Halk TV Türkiye Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği'ne yeni isim

Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği'ne yeni isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Raziye Bilge Koçyiğit atandı.

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Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği'ne yeni isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları, Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde ve yurt içi valilik görevlerinde önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Kararlar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri çerçevesinde hayata geçirildi.

AVRUPA KONSEYİ'NE YENİ DAİMİ TEMSİLCİ

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği görevine getirildi. Koçyiğit, bu görevde daha önce atanan ismin yerine atanmış oldu.

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TÜRKMENİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ATAMA

Kararlar kapsamında Türkiye'nin Türkmenistan Büyükelçisi Ahmet Demirok merkeze alındı. Demirok'un ardından boşalan Türkmenistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci atandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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