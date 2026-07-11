Avrupa Konseyi'nden Ekrem İmamoğlu davasına ilişkin dikkat çeken uyarı!

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile diğer sanıkların yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

O'Flaherty, açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında seçilmiş İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıklar hakkındaki ceza yargılamasındaki gelişmelerden endişe duyuyorum. Bu yargılamalar, adil yargılanma hakkı, silahların eşitliği ilkesi ve yargının bağımsızlığı gibi ciddi sorunları gündeme getirmektedir." ifadelerini kullandı.

ADİL YARGILANMA HAKKINI VURGULADI

Soruşturma dosyası ile delillere erişimin sınırlandırıldığı, savunmanın tutukluluğa etkili şekilde itiraz etmesinin zorlaştığına ilişkin raporlara değinen O'Flaherty, sanıklar ve gözlemcilerin zaman zaman duruşma salonundan çıkarıldığını, bazı tanık ifadelerinin ise baskı altında alındığı iddiasıyla geri çekildiğinin bildirildiğini belirtti. İmamoğlu hakkında mahkemedeki beyanları nedeniyle yeni soruşturmalar açıldığına da dikkat çekti.

Komiser ayrıca, 6 Temmuz'da üç ayrı davanın duruşmalarının aynı saate planlanmasının savunma hakkını zorlaştırdığını belirterek, "Davanın olağanüstü boyutuna ve birkaç sanığın savunmasını tam olarak sunamamasına, hatta Sayın İmamoğlu'nun bizzat savunmasını yapmasının tamamen engellenmesine rağmen, duruşmaların ilk turu 8 Temmuz'da sona ermiştir." dedi.

"SÖZLEŞME MADDELERİNE UYUN"

Gözaltı ve tutukluluk sürecine ilişkin iddialara da değinen O'Flaherty, "Gözaltı ve tutukluluk sürecinde, onur kırıcı muamele ve tehdit raporları da dahil olmak üzere kötü muamele iddialarına ilişkin de endişe duymaktayım. Bu tür iddialar, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak derhal, etkili, bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Türkiye'ye çağrıda bulunan O'Flaherty, İmamoğlu ve diğer sanıklar hakkındaki tüm yargılamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3, 5 ve 6. maddelerine uygun yürütülmesini, sanıklara savunmalarını tam olarak sunma fırsatı verilmesini ve masumiyet karinesine saygı gösterilmesini istedi. O'Flaherty "Bu maddeler; kötü muameleye karşı korumayı güvence altına almakta, tutuklu yargılamanın yalnızca istisnai bir tedbir olarak kullanılmasını şart koşmakta ve adil yargılanma haklarını gözetmektedir." sözleriyle açıklamasını bitirdi.