Tunceli anketi: AKP düştü, iki parti vekil çıkardı

Anketçi ve veri analisti Murat Kızılboğa, Tunceli'deki seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan son veriler, iktidar partisinin kentteki oy kaybını ve Meclis'e gidecek temsilcilerin dağılımını ortaya koydu. Ankete göre iktidar partisi Tunceli'de yaklaşık 5 puanlık bir kayıp yaşarken, Meclis'e yalnızca iki parti temsilci gönderebiliyor.

AKP'DE 4,62 PUANLIK KAYIP

Anket sonuçlarına göre iktidar partisi kentte belirgin bir oy kaybı yaşıyor. AKP'nin Tunceli'deki oy oranı yüzde 8,6 seviyesinde ölçüldü. Bir önceki genel seçimde yüzde 13,22 oy alan AKP'nin, açıklanan bu son verilere göre kentte 4,62 puanlık bir kayıp yaşadığı ve gerilemenin yaklaşık 5 puana ulaştığı görülüyor.

TUNCELİ ANKETİ: AKP OY DEĞİŞİMİ Önceki Genel Seçim %13,22 Son Anket Sonucu %8,60 Net Kayıp -4,62 Puan Sonuç Özeti: Anket sonuçlarına göre iktidar partisi kentte belirgin bir oy kaybı yaşıyor. Önceki genel seçimde yüzde 13,22 oy alan AKP, açıklanan son veriler doğrultusunda 4,62 puanlık erimeyle yüzde 8,6 seviyesine geriledi ve oy kaybı yaklaşık 5 puana ulaştı.

DEM PARTİ'DE SINIRLI OY KAYBI VE YENİ PARTİ ÇIKIŞI

Araştırma verilerine göre kentte birinci sırada yer alan DEM Parti'nin oy oranı yüzde 40 olarak ölçüldü. DEM Parti, bir önceki genel seçimde kent genelinde yüzde 42,79 oranında oy almıştı; böylece partinin sınırlı bir oy kaybı yaşadığı kayıtlara geçti.

TUNCELİ ANKETİ: DEM PARTİ OY DEĞİŞİMİ (1. SIRADA) Önceki Genel Seçim %42,79 Son Anket Sonucu %40,00 Sınırlı Değişim -2,79 Puan Durum Değerlendirmesi: Araştırma verilerine göre kentte yüzde 40 oy oranıyla birinci sırada yer alan DEM Parti, bir önceki genel seçimde elde ettiği yüzde 42,79'luk oy oranına kıyasla 2,79 puanlık sınırlı bir kayıp yaşadı ve kentteki zirve pozisyonunu korudu.

Ankette en çok dikkat çeken veri ise YENİ Parti'nin oy oranı oldu. YENİ Parti'nin Tunceli'deki oy oranı sandık analizinde yüzde 35,9 olarak ölçüldü.

TUNCELİ ANKETİ: YENİ PARTİ OY ORANI VE ÇIKIŞI Kent Sıralaması 2. Sıra Ölçülen Oy Oranı %35,90 TBMM Dağılımı 1 Vekil Öne Çıkan Detay: Ankette en çok dikkat çeken veri YENİ Parti'nin oy oranı oldu. Sandık analizinde yüzde 35,9 oy oranına ulaşan YENİ Parti, Tunceli'de ikinci sıraya yerleşerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir milletvekili gönderme hakkı kazandı.

DİĞER PARTİLERİN TUNCELİ'DEKİ OY DAĞILIMI

Anketçi Murat Kızılboğa'nın paylaştığı verilerde diğer siyasi partilerin Tunceli genelindeki oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

TUNCELİ ANKETİ: DİĞER PARTİLERİN OY DAĞILIMI Parti Oy Oranı Meclis Temsili CHP %6,8 Vekil Çıkarmıyor İYİ Parti %2,3 Vekil Çıkarmıyor MHP %2,2 Vekil Çıkarmıyor TİP %2,0 Vekil Çıkarmıyor Diğerleri %2,2 Vekil Çıkarmıyor Tablo Özeti: Ankette ilk üç partinin gerisinde kalan partiler arasında CHP yüzde 6,8 ile öne çıkarken; İYİ Parti, MHP ve TİP yüzde 2 bandında sıralandı. Bu sonuçlara göre belirtilen partilerin hiçbiri Tunceli'den milletvekili çıkarma yeterliliğine ulaşamadı.

MECLİS'E VEKİL GÖNDEREN İKİ PARTİ

Ortaya çıkan oy oranlarına göre Tunceli'nin milletvekili dağılımı da netleşti. AKP'nin vekil çıkaramadığı kentte, TBMM'ye gidecek iki sandalye şu şekilde paylaşıldı: