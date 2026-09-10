Tunceli anketi: AKP düştü, iki parti vekil çıkardı
Veri analisti Murat Kızılboğa'nın açıkladığı Tunceli anketinde AK Parti 4,62 puan kaybederek yüzde 8,6'ya geriledi. Sonuçlara göre Meclis'e yalnızca DEM Parti ve YENİ Parti birer vekil gönderebiliyor.
Anketçi ve veri analisti Murat Kızılboğa, Tunceli'deki seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan son veriler, iktidar partisinin kentteki oy kaybını ve Meclis'e gidecek temsilcilerin dağılımını ortaya koydu. Ankete göre iktidar partisi Tunceli'de yaklaşık 5 puanlık bir kayıp yaşarken, Meclis'e yalnızca iki parti temsilci gönderebiliyor.
AKP'DE 4,62 PUANLIK KAYIP
Anket sonuçlarına göre iktidar partisi kentte belirgin bir oy kaybı yaşıyor. AKP'nin Tunceli'deki oy oranı yüzde 8,6 seviyesinde ölçüldü. Bir önceki genel seçimde yüzde 13,22 oy alan AKP'nin, açıklanan bu son verilere göre kentte 4,62 puanlık bir kayıp yaşadığı ve gerilemenin yaklaşık 5 puana ulaştığı görülüyor.
DEM PARTİ'DE SINIRLI OY KAYBI VE YENİ PARTİ ÇIKIŞI
Araştırma verilerine göre kentte birinci sırada yer alan DEM Parti'nin oy oranı yüzde 40 olarak ölçüldü. DEM Parti, bir önceki genel seçimde kent genelinde yüzde 42,79 oranında oy almıştı; böylece partinin sınırlı bir oy kaybı yaşadığı kayıtlara geçti.
Ankette en çok dikkat çeken veri ise YENİ Parti'nin oy oranı oldu. YENİ Parti'nin Tunceli'deki oy oranı sandık analizinde yüzde 35,9 olarak ölçüldü.
DİĞER PARTİLERİN TUNCELİ'DEKİ OY DAĞILIMI
Anketçi Murat Kızılboğa'nın paylaştığı verilerde diğer siyasi partilerin Tunceli genelindeki oy oranları ise şu şekilde sıralandı:
MECLİS'E VEKİL GÖNDEREN İKİ PARTİ
Ortaya çıkan oy oranlarına göre Tunceli'nin milletvekili dağılımı da netleşti. AKP'nin vekil çıkaramadığı kentte, TBMM'ye gidecek iki sandalye şu şekilde paylaşıldı: