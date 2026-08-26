Tüm dünya bu ilimizden alıyor: Sezonun ilk ürünü 850 liradan satıldı!

Dünya kuru incir üretiminin yüzde 30'unu tek başına karşılayan Aydın'da sezonun ilk ürünü Ticaret Borsası'nda kilogramı sembolik olarak 850 liradan alıcı buldu. Kent genelinde 394 bin dekar alanda 6,6 milyon incir ağacıyla üretim süren sektörde 18 bin çiftçi geçimini bu üründen sağlıyor.

Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen kuru incir alım programına farklı ilçelerden 16 üretici toplam 170 kilogram ürünle katıldı. Sezonun ilk kuru incirine Borsa tarafından sembolik olarak kilogramı 850 lira fiyat biçildi.

Aydın, küresel kuru incir üretiminin yüzde 30'unu tek başına karşılıyor. Kentte yaklaşık 394 bin dekar alanda 6,6 milyon incir ağacı bulunurken 950 bin fidan da yetişme aşamasında.

18 BİN ÇİFTÇİNİN GEÇİM KAYNAĞI

Törene katılan Aydın Valisi Osman Varol, incirin kentteki ekonomik önemine dikkat çekti.

Varol, "Yetişmekte olan 950 bin fidanla, 18 bin çiftçimizin ekmeğini kazandığı bir ürün. Bizim gözbebeğimiz, en önemli değerimiz. Hasadımız çok güzel başladı. Hasat döneminin bereketli ve hayırlı geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Alım programına Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ile incir üreticileri de katıldı.

(AA)