TÜGVA ve TÜRGEV'e AB fonundan yüz binlerce euro

Bilal Erdoğan'ın da yönetiminde olduğu TÜGVA ile beraber TÜRGEV'e AB fonundan yüz binlerce euroluk hibe tahsis edildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre 2019'daki yerel seçimlerde AKP'li belediyelerin el değiştirmesinin ardından vakıf ve derneklere akan maddi destekte ciddi şekilde azalma görüldü.

Bu nedenden dolayı bu derneklerin yüzünü AB'ye döndüğü ifade ediliyor. 2021 itibari ile Türkiye Ulusal Ajansı'ndan her sene yüz binlerce euroluk hibe alan bu vakıflar geçen sene de yüklü miktarda hibe aldı.

TÜGVA'nın 2025 yılında Türkiye Ulusal Ajansı'ndan aldığı AB fonunun değerei 194 bin 454 euro, TÜRGEV'in ise 251 bin euro olarak kayda geçti.

2026'DA DA DEĞİŞMEDİ

TÜGVA ve TÜRGEV'in bu sene de AB fonundan yüz binlerce euroluk hibe aldıkları ortaya çıktı. Türkiye Ulusal Ajansı 'nın "2026 Yılı Gençlik Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kurum ve Kuruluşlar için Gençlik Hareketliliği Projeleri Hibe Tahsis Listesinden" TÜGVA ve TÜRGEV'e ayrılan hibe belli oldu.

Listeye göre TÜGVA’ya azami 131 bin 541 bin avro, TÜRGEV’e ise azami 141 bin 962 avro hibe tahsis edildiği görüldü.