Trump Anıtkabir geleneğini yıktı: Muhalefet o kararın görünmeyenlerini anlatarak sert çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında geldiği Ankara'daki resmi temasları sırasında Anıtkabir'i ziyaret etmemesi, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Trump, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD başkanları arasında Anıtkabir'e gitmeyen ilk isim oldu.

Trump'ın Anıtkabir ziyaretinin programdan çıkarılmasının gerekçesi ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ile Beyaz Saray'a soruldu ancak herhangi bir yanıt verilmedi. CHP ve İYİ Parti'den sert eleştiriler geldi.

TRUMP ANITKABİR GELENEĞİNİ YIKTI

Anıtkabir ziyareti, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan devlet başkanlarının programlarında uzun yıllardır yer alan diplomatik uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

Daha önce Türkiye'yi ziyaret eden ABD başkanları Dwight D. Eisenhower (1959), George H.W. Bush (1991), Bill Clinton (1999), George W. Bush (2004) ve Barack Obama (2009) Anıtkabir'i ziyaret ederek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamıştı.

MUHALEFET O KARARIN GÖRÜNMEYENLERİNİ ANLATARAK SERT ÇIKTI

Cumhuriyet'ten Batu Bozkürk'ün aktardığına göre, CHP MYK üyesi ve emekli büyükelçi Namık Tan, Trump'ın kararını eleştirerek bunun Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk halkına yönelik saygı açısından "saygısızlık" olduğunu söyledi.

Tan, Trump'ın Türkiye ile ilişkileri yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden değerlendirdiğini savunarak, daha önce Türkiye'yi ziyaret eden beş ABD başkanının Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün anısına saygı gösterdiğini hatırlattı.

Tan ayrıca, Erdoğan yönetiminin NATO Zirvesi için aldığı kapsamlı güvenlik önlemlerine rağmen Trump'ın Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirmemesini de eleştirerek, "Korkarım ki, zirve sonunda Türkiye ABD'den talep ettiklerini alamazsa, Erdoğan bu kadar titiz ve masraflı bir hazırlıktan sonra Selamsız Bandosu filminin son sahnesindeki gibi giden misafirin arkasından bakakalacak" dedi.

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan ise farklı bir değerlendirmede bulundu. Erozan, Trump'ın Anıtkabir'e gitmemesinin arkasında Türkiye tarafının organizasyon gerekçesiyle böyle bir tercih yapmış olabileceğini öne sürdü.

Erozan, Trump'ın Anıtkabir'i ziyaret etmesi halinde diğer liderlerin de benzer talepte bulunabileceğini, bunun da zirve programını zorlaştırabileceğini belirterek, bu değerlendirmesinin bir tahmin olduğunu vurguladı.

Öte yandan Erozan, Trump'ın Anıtkabir'e gitmemesinin "Türkiye'nin yeni rejimini ilan ettiği" yönündeki yorumlara ise katılmadığını ifade etti.