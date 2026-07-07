Erdoğan'dan Trump paylaşımı: Ağırlamaktan memnuniyet duydum

Erdoğan, Türkiye’ye NATO Zirvesi kapsamında resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde A+tipi resmi tören ile karşıladı. Trump’ın makam aracına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılamayı gerçekleştiren süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Karşılama töreninde, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin yanı sıra mehteran takımı ile yeniçeri kıyafetli askerlerde yer aldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği temasların ardından açıklama yaptı.

‘’DEĞERLİ DOSTUM SAYIN DONALD TRUMP'I AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUM’’

Paylaşımında, Türk ve ABD bayrakları ile Trump'ı karşılama törenine ilişkin görüntülere yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:



"NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız."