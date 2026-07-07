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ABD medyası şaşkınlığını gizleyemedi: 'Trump, Erdoğan'a birçok NATO liderinden daha yakın'

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın samimi karşılaması ABD medyasında gündem oldu. ABD medyası spikeri, "Trump, Erdoğan'a birçok NATO liderinden daha yakın" dedi.

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ABD medyası şaşkınlığını gizleyemedi: 'Trump, Erdoğan'a birçok NATO liderinden daha yakın'

Ankara’da bugün başlayan 36'ncı NATO Zirvesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki samimi görüşmeyle açıldı. İki liderin zirve öncesindeki sıcak temasları ve sergiledikleri davranışlar, ABD medyasında geniş yankı uyandırdı.

Bugün başlayan ve Ankara’nın ev sahipliği yaptığı 36'ncı NATO Zirvesi öncesinde, Erdoğan, Donald Trump'ı karşıladı. Trump için "A+ tipi resmi tören" düzenlendi.

İki liderin karşılama sırasındaki samimi ve yakın diyalogları dikkat çekti.

ABD medyası şaşkınlığını gizleyemedi: 'Trump, Erdoğan'a birçok NATO liderinden daha yakın' - Resim : 1

ABD MEDYASI YAKINLIĞI KONUŞUYOR

Erdoğan ile Trump'ın birbirlerine olan sıcak yaklaşımları, ABD basınında anında gündem maddesi oldu. Liderlerin sergilediği bu samimi tavırlar, Amerikan Fox News kanalının canlı yayınında da şaşkınlıkla karşılandı.

ABD medyası şaşkınlığını gizleyemedi: 'Trump, Erdoğan'a birçok NATO liderinden daha yakın' - Resim : 2

"TRUMP, ERDOĞAN'A BİRÇOK NATO LİDERİNDEN DAHA YAKIN"

Fox News spikeri, iki liderin kameralara yansıyan o anlarını canlı yayında şu ifadelerle betimledi:

"Başkan'a dokunan insanlara alışkın değilim. Başkan bu şekilde pek şefkatli ve yakın değildir. Bu yüzden onun buna izin verdiğini görmek, bu bağı görmek, birbirlerini nasıl karşıladıklarını görmek, bu size aradaki ayrımı gösteriyor. Bu toplantı ilginç olacak açıkçası. Başkan Trump, Erdoğan'a NATO ülke liderlerinin birçoğundan daha yakın."

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
NATO Trump Recep Tayyip Erdoğan
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