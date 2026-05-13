Trafikte yaptığı şovun faturası kesmedi: 'Bedel ödendi' deyip bir daha paylaştı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde trafik akışını engelleyerek dans eden ve bu anları sosyal medyada paylaşan 24 yaşındaki R.D., hem ağır para cezalarıyla hem de adli işlemlerle karşı karşıya kaldı. Emniyet ekiplerinin tespitleri sonrası kesilen rekor cezaya rağmen, genç kadının sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşım kamuoyunda "pişkinlik" yorumlarına neden oldu.

TRAFİKTE YAPTIĞI ŞOVUN FATURASI KESMEDİ

9 Mayıs günü Serdivan Darboğaz Sokak’ta meydana gelen olayda, R.D. isimli şahıs seyir halindeki bir aracın önünde dans ederek ulaşımın aksamasına yol açtı.

Görüntülerin yerel haber sitelerine yansıması üzerine çalışma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.D.’ye "Kanunda idari yaptırıma bağlanmış eylemi sosyal medyada paylaşarak övmek" maddesinden 25 bin TL, "taşıt yolunda trafiğe engel yaratacak davranışlarda bulunmak" maddesinden ise 5 bin 662 TL olmak üzere toplam 30 bin 662 lira idari para cezası kesti.

Operasyonun bir diğer ayağında, R.D.’nin önünde dans ettiği aracın sürücüsü A.E.Y’ye de (21) ceza yağdı. Sürücüye; hızını trafik şartlarına uydurmamak, saygısızca araç kullanmak ve araçta standart dışı süspansiyon sistemi bulundurmak gibi çeşitli ihlallerden dolayı toplam 8 bin 492 lira para cezası verildi.

'BEDEL ÖDENDİ' DEYİP BİR DAHA PAYLAŞTI

Uygulanan yüksek miktardaki cezalara rağmen R.D.’nin sosyal medya üzerinden sergilediği tutum tepkileri artırdı. Hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan genç kadın, otuz bin lirayı aşan cezanın ardından tartışma konusu olan dans videosunu "Bedel ödendi" notunu düşerek kişisel hesabından yeniden yayımladı.

R.D.’nin bu tavrı, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert şekilde eleştirildi.

Öte yandan R.D. hakkında sadece idari para cezasıyla yetinilmedi. Genç kadın hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ile "Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından başlatılan adli soruşturma süreci devam ediyor.