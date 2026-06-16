Halk TV Türkiye Trafikte tartıştığı sürücüyü muşta ile darbeden şüpheli yakalandı: Ceza üstüne ceza yağdı

Trafikte tartıştığı sürücüyü muşta ile darbeden şüpheli yakalandı: Ceza üstüne ceza yağdı Ümraniye'de trafikte tartıştığı sürücüyü muştayla darbeden şüpheli yakalandı. Taraflara toplamda 180 bin lira idari para cezası kesilirken, sürücülerin ehliyetleri 6 ay geri alındı ve araçlar da 2 ay trafikten men edildi.