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Halk TV Türkiye Trafikte tartıştığı sürücüyü muşta ile darbeden şüpheli yakalandı: Ceza üstüne ceza yağdı

Trafikte tartıştığı sürücüyü muşta ile darbeden şüpheli yakalandı: Ceza üstüne ceza yağdı

Ümraniye'de trafikte tartıştığı sürücüyü muştayla darbeden şüpheli yakalandı. Taraflara toplamda 180 bin lira idari para cezası kesilirken, sürücülerin ehliyetleri 6 ay geri alındı ve araçlar da 2 ay trafikten men edildi.

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Trafikte tartıştığı sürücüyü muşta ile darbeden şüpheli yakalandı: Ceza üstüne ceza yağdı
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Ümraniye'de trafikte tartıştığı sürücüyü muştayla darbeden şüpheli yakalanırken, taraflara toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

OLAYA İLİŞKİN ÇALIŞMA BAŞLADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tatlısu Mahallesi'nde meydana gelen kasten yaralama olayına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, trafikte ilerleyen M.P. (32) ile M.Y.U. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandığı tespit edildi.

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Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen M.Y.U'nun hakaret ettiği M.P'yi muştayla darbettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan M.Y.U. hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

CEZA YAĞDI

Olayla ilgili sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetleri 6 ay süreyle geri alınırken, araçlar 2 ay trafikten men edildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ümraniye Kavga Polis
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