Prens Selman, Türkiye'nin 61 yıllık dev şirketinin ortağı oluyor

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) bünyesindeki GüzelEnerji, binlerce istasyonu ve dev depolama tesisleriyle Suudi Arabistan merkezli petrol devi Saudi Aramco’nun radarına girdi.

ANKA’nın sektörden edindiği bilgilere göre ortaklık trafiğinde Suudi yetkililerin İstanbul’a çıkarma yaptığı ve şirketin yüzde 49’unu almak için pazarlık masasına oturduğu belirtiliyor. Ülkenin yerli üretim ve akaryakıt gücü yabancı ortaklık projeleriyle yeniden şekillenirken, stratejik kalelerin dış sermayeye açılması soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, Suudi Arabistan merkezli petrol devi Saudi Aramco ile enerji alanında ortaklık, ticari iş birliği ve stratejik yatırım fırsatlarına yönelik görüşmeler yürüttüklerini açıklamıştı.

Yürütülen resmi temasların merkez üssünde, OYAK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren GüzelEnerji ile bu şirketin çatısı altında bulunan TotalEnergies, M Oil ve Türk Petrol markaları yer alıyor.

OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, bahse konu stratejik görüşmelerde şirketin tamamının satışı ya da tüm hisselerinin devredilmesi gibi bir senaryonun kesinlikle gündemde olmadığını net bir dille vurgulamıştı. Doğan, buna karşılık belirli bir oranda ortaklık kurulmasına ya da hisse senedi devri yapılmasına kapıyı açık bıraktıklarını ifade etmişti.

YÜZDE 49 ORTAKLIK İÇİN İSTANBUL’A ÇIKARMA YAPILDI

Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren güvenilir kaynaklar, Saudi Aramco’nun planlanan ve müzakereleri devam eden bu devasa yatırım için kısa süre önce İstanbul’a adeta çıkarma yaptığını aktardı.

Sektör kaynakları, Suudi petrol devinin OYAK bünyesindeki GüzelEnerji’nin yüzde 49’una ortak olabileceğini ifade ederek, "Görüşmelerle ilgili sızan bilgelere göre yüzde 49 ortaklık gündemde. Tabii, hangi oranda ortaklık söz konusu olacak? Görüşmeler nasıl sonuçlanacak? Bu soruların yanıtlarını ileriki günlerde göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

1000’İ AŞKIN BAYİ VE DEV TESİSLER MASADA

Müzakerelere konu olan GüzelEnerji; Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun’da toplamda 550 bin metreküp kapasiteye sahip akaryakıt ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) depolama tesislerini elinde bulunduruyor. Şirketin ayrıca İzmir Çiğli’de faaliyet gösteren büyük bir madeni yağ üretim fabrikası mevcut.

GüzelEnerji’nin resmi internet sitesinde paylaşılan güncel verilere göre, şirket Türkiye genelinde 1000'i aşkın akaryakıt istasyonu ağıyla hizmet sunuyor.

Pazar payı parametreleri incelendiğinde GüzelEnerji, motorin satışlarında yüzde 8,54, benzin satışlarında ise yüzde 7,47’lik pazar payı büyüklüğüyle akaryakıt sektöründe 4. sırada yer alıyor.