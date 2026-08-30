Trafikte dehşet: Ambulans şoförü otobüsü bastı, sürücüsünü darbetti!

Adana’da yol verme meselesi yüzünden özel halk otobüsü şoförü Berke Öz ile bir ambulans şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedeyi anlatan otobüs şoförü Berke Öz, “Boğazımı sıktı, yüzüme yumruk attı” diyerek darp raporu alıp şikayetçi olacağını söyledi.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan ve yolcuların araya girmesiyle son bulan olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ambulans şoförü hakkında idari inceleme başlattı. Ambulans şoförünün de polise giderek Öz'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

TRAFİKTEKİ TARTIŞMA OTOBÜSÜN İÇİNDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü Berke Öz ile kimliği henüz belirlenemeyen ambulans şoförü arasında seyir halindeyken yol verme tartışması yaşandı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ, OTOBÜSE DALDI

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inerek otobüse binen ambulans şoförü, kendisine hakaret ettiği öne sürülen Öz ile kavga etmeye başladı. Araç içindeki dehşet anları otobüsün güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, kavgayı otobüsteki yolcular güçlükle ayırdı.

"BOĞAZIMI SIKTI, YÜZÜME YUMRUK ATTI"

Yaşadığı olayın detaylarını aktaran otobüs şoförü Berke Öz, sürecin nasıl geliştiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Seyir halinde yolumda ilerlerken, yolcularımla birlikte sol şeritte seyrediyordum. Ambulans sürücüsü sağa sinyal vererek sağ tarafıma geçti. Yanıma yanaşıp neden yol vermediğimi söyleyerek laf attı. Ben de seyir halinde başka araçlar olduğu için kendisine yol veremediğimi söyledim. Bunun üzerine ambulansın önünü aracıma kırdı. Daha sonra araçtan inerek beni darbetmeye başladı. Olay sırasında aracımın ön camı ve kaportası da hasar gördü”

İDARİ İNCELEME VE ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana İl Sağlık Müdürlüğü, kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine ambulans şoförü hakkında idari inceleme başlatıldığını duyurdu.

Otobüs şoförü Berke Öz darp raporu alarak şikayetçi olacağını açıklarken, ambulans şoförünün de emniyete giderek Öz'den şikayetçi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili adli soruşturma başlattı. (DHA)