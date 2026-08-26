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Trafik magandaları ters şeride girip bisikletli dövdü!

Rize’de yol verme tartışmasında otomobilden inen iki kişi, bisiklet sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı. Olayın ardından araç trafikten menedilirken, iki saldırgana 180’er bin lira ceza kesildi.

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Rize’de ters şeride girip bisikletliyi ezme tehlikesine sokan şahıslar, olay çıkardı. Yol verme tartışması nedeniyle otomobilden inen şahıslar, bisiklet sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı. Olay, bisikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Menderes Bulvarı’nda yaşandı. Bisiklet sürücüsü ile sağa dönmek isteyen otomobilin sürücüsü D.A. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Trafik magandaları ters şeride girip bisikletli dövdü! - Resim : 1

Tartışmanın büyümesi üzerine D.A. ve yanındaki A.A. araçtan indi. İki kişi, bisiklet sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı. Arbedeyi çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Trafik magandaları ters şeride girip bisikletli dövdü! - Resim : 2

HER ŞEY ANBEAN KAYDEDİLDİ

Görüntülerde bisiklet sürücüsünün, karşı yönden gelen otomobilin sürücüsüne “Dayı ne yapıyorsun, burası tek yön” dediği duyuldu. Ardından araçtan inen iki kişinin bisikletliye saldırdığı ve çevredekilerin araya girdiği görüldü.

SADECE 2 AY EHLİYETLERİNE EL KONDU! SONRA TEKRAR ARAMIZDA

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Otomobil sürücüsü D.A.’nın ehliyetine iki ay süreyle el konuldu. Araç ise 60 gün trafikten menedildi.

D.A. ile yanındaki A.A.’ya ayrıca 180’er bin lira idari para cezası uygulandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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