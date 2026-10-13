Torbacı teyzeler kameralara yakalandı: 7 kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta bir grup gencin uyuşturucu aldığı kişilerin mahalledeki yaşlı teyzeler olduğu görüldü. Emniyet hızlıca harekete geçti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir gecekondu bahçesinde torbacıların uyuşturucu trafiği belirlendi. Ancak torbacıların kimliği dikkat çekti.

Torbacılar yaşça büyük iki kadın bir erkek olarak görüldü. Ayakta durmakta zorlanan kişiler para ve uyuşturucu alışverişini gecekondunun bahçesinde gerçekleştirdi. Polisler bu anları kamera ile kaydetti.

POLİSLER DUVARLARIN ARASINDAN GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİ

İlknur Yılmaz'ın haberine göre Esenyurt'taki bu alışverişi polisler duvarların arasından kaydetti. Kayıtlarda uyuşturucu trafiğindeki kişilerin kimlikleri de tespit edildi.

Görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Narkotik ile mücadele polisleri uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.