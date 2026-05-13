Tokat'ın doğasına hançer vuracaktı! Mahkeme maden ruhsatını iptal etti

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesinde fay hattı üzerine yapılması planlanan madenin ruhsatı iptal edildi.

CHP Tokat Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından Tokat İdare Mahkemesi'nin iptal kararını paylaşarak doğanın korunması için mücadele verenlere teşekkür etti.

"ARTIK KENTİMİZ, “MADEN SAHASI” ADI ALTINDA TALAN EDİLEMEYECEK!"

CHP Tokat Milletvekili yöre halkının mücadelesi sonucu elde edilen zaferi şu ifadelerle duyurdu:

"Tokat İdare Mahkemesi’nin verdiği kararla, Yazıcık halkının toprağına, suyuna ve yaşam alanlarına sahip çıkma mücadelesinin haklılığı bir kez daha tescillenmiştir. Bu kararla, 2020 yılında verilen maden arama saha ruhsatı ile 2024 yılında verilen işletme ruhsatı iptal edilmiştir. Artık kentimiz, “maden sahası” adı altında talan edilemeyecek! Yıllardır doğa talanına karşı verilen bu mücadelede en ön safta direnen köylülerimize, Yazıcık Belediye Başkanımız Tuncer Uzunoğlu ve belediye hukukçularına, yaşam savunucularına, sivil toplum kuruluşlarımıza ve avukatlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Yazıcık’ın sesi susturulamadı, bundan sonra da susturulamayacak. Yaşamı, geleceği ve Anadolu’nun ortak hafızasını savunma mücadelemizi ülkemizin her karış toprağında büyütmeye devam edeceğiz."

— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) May 13, 2026

BELEDİYE MADENİN YOL AÇABİLECEĞİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Niksar’a bağlı Yazıcık beldesinde açılacak bentonit madenine ilişkin CHP'li belediyenin hazırladığı raporda, bölgenin fay hattı üzerinde bulunduğu ve madenin su kaynaklarını tehlikeye atacağı bildirilmişti.

Raporda, arazi gözlemleri sonucunda, ruhsat alanı ve yakın çevresinde heyelan oluşumlarının meydana geldiğinin altı çizilerek; bölgenin doğal jeodinamik süreçler açısından aktif olduğu, kazı ve patlatma gibi müdahalelerin mevcut dengesizliği tetikleyerek heyelan riskini artırabileceği vurgulandı.