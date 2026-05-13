Soma'nın yıl dönümünde İSİG kahreden verileri paylaştı! 12 senede 1267 madenci öldü

Manisa'nın Soma ilçesindeki Soma Maden İşletmeleri A.Ş.'ye ait kömür madeninde meydana gelen faciada 301 maden emekçisi hayatını kaybetti.

13 Mayıs 2014'te meydana gelen facianın üzerinden tam 12 yıl geçti. Facianın yıl dönümünde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), maden facialarında yaşanan ölümlere ilişkin çarpıcı bir rapor yayımladı.

12 YILDA 1267 MADENCİ ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

İSİG Meclisi tarafından yayımlanan rapora göre, 2013-2025 yılları arasında tam 1267 emekçi maden facialarında hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 386'sının Soma maden faciasının meydana geldiği yıl olan 2014'te yaşandığı görüldü.

Madenlerdeki işçi ölümlerinin yarıdan fazlası linyit ve taş kömürü ocaklarında meydana geldi. Dörtte biri ise mermer ve taş ocaklarında gerçekleşti.

507 MADENCİ GÖÇÜK ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Göçük, ezilme nedeniyle 507 maden işçisi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 363 maden işçisi; patlama, yanma nedeniyle 97 maden işçisi; trafik, servis kazası nedeniyle 86 maden işçisi; yüksekten düşme nedeniyle 48 maden işçisi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 46 maden işçisi; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 45 maden işçisi; elektrik çarpması nedeniyle 29 maden işçisi; kesilme, kopma nedeniyle 6 maden işçisi; silikozis nedeniyle 6 maden işçisi; intihar nedeniyle 5 maden işçisi; şiddet nedeniyle 5 maden işçisi; Covid-19 nedeniyle 3 maden işçisi; diğer nedenlerden dolayı 21 maden işçisi hayatını kaybetti.

Ölen maden işçilerinin 403’ü (yüzde 31,8) sendikalı, 864’ü (yüzde 68,2) sendikasız olduğuna da dikkat çeken İSİG Meclis, emekçilere "Ölenler için yas tut, kalanlar için mücadele et" çağrısında bulundu.