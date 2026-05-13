Son Dakika | 301 madenci 12. yılında Soma'da anılıyor: Özgür Özel de katıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen kömür ocağında bir facia meydana geldi. Faciada 301 madenci hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Soma maden faciasının 12’inci yıl dönümü nedeniyle bulunduğu Manisa’nın Soma ilçesinde, maden şehitliğini ziyaret etti.

Özgür Özel madencilerin kabirlerine karanfiller bıraktı.

ÖZGÜR ÖZEL MADENCİLERLE YÜRÜDÜ

301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıl dönümünde Madenci Anıtı'nda da Soma Maden Şehitleri Anma Programı düzenleniyor. Anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Özel, anma töreni öncesi Soma sokaklarında madencilerle birlikte yürüdü.

NE OLMUŞTU?

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan maden ocağında bir patlama meydana geldi. 301 madencinin hayatını kaybettiği facia Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybıyla sonuçlanan maden kazası olarak tarihe geçti.

Facianın ardından yargı süreci başlatıldı. Mahkeme, patron Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verildi; Haluk Evinç ise beraat etti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin bu kararını onadı. Kamu görevlileri davası ise zaman aşımına uğradı.

