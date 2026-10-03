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TIR bir anda kontrolden çıktı: Otobüs durağına daldı

Arnavutköy’de seyir halindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, mobese kamera direği devrildi.

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Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki mobese kamera direği devrildi.

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TIR DURAĞA DALDI

Kaza, saat 21.30 sıralarında Hadımköy Ömerli KİPTAŞ Konutları durağında meydana geldi. İddiaya göre, TIR’ın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Çarpmanın etkisiyle çevrede bulunan mobese kamera direği de devrilerek yere düştü.

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YARALANAN OLMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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