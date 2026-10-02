Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmiş: Yüzlerce kök kenevir ele geçirildi

Villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmiş: Yüzlerce kök kenevir ele geçirildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen villaya düzenlenen operasyonda, sera düzeneği ve 300 kök kenevir ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmiş: Yüzlerce kök kenevir ele geçirildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda, kenevir yetiştirmede kullanılan sera düzeneği ile 300 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdiği belirlenen S.B. gözaltına alındı.

Kız kardeşlerin cinayetinde gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı! Mahkeme kararını verdiKız kardeşlerin cinayetinde gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı! Mahkeme kararını verdi

VİLLA İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.B. isimli şüphelinin Kemalpaşa ilçesindeki bir villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdiğini tespit etti.

Villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmiş: Yüzlerce kök kenevir ele geçirildi - Resim : 2

300 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kenevir yetiştirmede kullanılan sera düzeneği ile 300 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B., polis merkezine götürüldü.

S.B.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İzmir Uyuşturucu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro