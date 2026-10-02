Villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmiş: Yüzlerce kök kenevir ele geçirildi
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen villaya düzenlenen operasyonda, sera düzeneği ve 300 kök kenevir ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda, kenevir yetiştirmede kullanılan sera düzeneği ile 300 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdiği belirlenen S.B. gözaltına alındı.
VİLLA İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ
Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.B. isimli şüphelinin Kemalpaşa ilçesindeki bir villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdiğini tespit etti.
300 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kenevir yetiştirmede kullanılan sera düzeneği ile 300 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B., polis merkezine götürüldü.
S.B.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi