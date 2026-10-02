Kız kardeşlerin cinayetinde gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı! Mahkeme kararını verdi

Kahramanmaraş’ta 2005 yılında ortadan kaybolan ve 19 yıl sonra öldürülüp gömüldükleri ortaya çıkan kız kardeşler Fatma Alıç ve Gülcan Alıç’ın cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırırken, iki sanığın beraatine hükmetti.

19 YIL SONRA KEMİKLERİ BULUNDU

Fatma Alıç ve Gülcan Alıç, 2005 yılında aniden ortadan kayboldu. Yakınları, 2024 yılında İl Emniyet Müdürlüğüne başvurarak kız kardeşlerin bulunmasını istedi. Yapılan araştırmalarda iki kardeşin hayatta olduğuna ilişkin herhangi bir ize rastlanmaması üzerine cinayet ihtimali değerlendirildi ve Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Ekiplerin çalışmasında, Gülcan Alıç’ın dini nikahla birlikte yaşadığı Behçet Yediminareli ile kuzeni Mevlüt Doğan’ın hareketlerinden şüphelenildi.

Behçet Yediminareli

KUZENİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

6 Kasım 2024’te gözaltına alınan Mevlüt Doğan, kız kardeşleri öldürüp bir bağ evinin bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Doğan’ın gösterdiği bölgede yapılan çalışmalarda Fatma ve Gülcan Alıç’a ait kemikler bulundu.

Bunun üzerine Behçet Yediminareli ile dini nikahla birlikte yaşadığı Y.K. ve kız kardeşi A.K. de gözaltına alındı. Şüphelilerden Yediminareli ve Doğan tutuklanırken, Y.K. ve A.K. serbest bırakıldı.

Mevlüt Doğan

4 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 4 sanık hakkında “Birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Behçet Yediminareli ve Mevlüt Doğan ile Fatma Alıç’ın çocukları Ferhat Alıç ve Erkan Alıç ile sanıkların avukatları katıldı. Y.K. ve A.K. ise duruşmada yer almadı.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Behçet Yediminareli ve Mevlüt Doğan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, Y.K. ve A.K.’nin ise beraatini talep etti.

Daha önceki duruşmalarda birbirlerini suçlayan Yediminareli ve Doğan, karar duruşmasında da suçlamaları kabul etmedi. Yediminareli, savunma için ek süre istediğini belirterek, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Savunma için ek süre talep ediyorum. Ayrıca huzurda avukatım da yoktur. O nedenle ek süre istiyorum” dedi. Doğan ise “Ben suçsuzum. Ben bu işi yapmadım. Eski savunmamı aynen tekrar ediyorum. Beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

Fatma Alıç’ın çocukları Ferhat ve Erkan Alıç da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda sanıkların ve avukatlarının ayrıntılı savunmalar yaptığını belirterek Yediminareli’nin ek süre talebini reddetti.

İKİ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, kararında Behçet Yediminareli ve Mevlüt Doğan’ı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Y.K. ve A.K. hakkında ise beraat kararı verildi. Kararın açıklanmasının ardından Yediminareli mahkeme heyetine tepki gösterdi.

Daha önceki duruşmalara farklı bir heyetin baktığını belirten Yediminareli, “Sayın başkanım siz daha yeni geldiniz, bu dosyaya hakim değilsiniz. Nasıl böyle bir mahkemede karar veriyorsunuz? Bu kadar basit mi insan hayatı? Allah belasını versin hepinizin” ifadelerini kullandı. (DHA)