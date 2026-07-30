Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Ticaret Bakanlığı'ndan milyonları ilgilendiren yeni karar! 1 Ağustos'ta başlıyor, şikayetlerde süre kısaldı

Ticaret Bakanlığı'ndan milyonları ilgilendiren yeni karar! 1 Ağustos'ta başlıyor, şikayetlerde süre kısaldı

Ticaret Bakanlığı, tüketici şikayet platformlarında önemli bir değişikliğe gidiyor. 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle satıcı ve sağlayıcılara tanınan cevap süresi 72 saatten 48 saate düşürüldü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ticaret Bakanlığı'ndan milyonları ilgilendiren yeni karar! 1 Ağustos'ta başlıyor, şikayetlerde süre kısaldı

Ticaret Bakanlığı, dijital ortamda tüketici şikayet süreçlerini hızlandıracak yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. 1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni uygulamayla birlikte tüketici şikayetlerinin yayımlanmasından önce satıcı veya sağlayıcılara tanınan açıklama ve cevap verme süresi 72 saatten 48 saate indirildi.

CEVAP VERİLMEZSE ŞİKAYET DOĞRUDAN YAYIMLANACAK

Düzenlemeye göre, belirlenen 48 saatlik süre içinde satıcı veya sağlayıcı tarafından herhangi bir açıklama ya da cevap verilmemesi halinde tüketici değerlendirmeleri doğrudan yayımlanabilecek.

Bu değişiklik sayesinde tüketicilerin şikayetlere ve değerlendirmelere daha kısa sürede ulaşması, dijital platformlarda bilgi akışının hızlanması ve şeffaflığın artırılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı günlerdir uyarıyor! Yarından sonra bu işleri yapanlara yasak geliyorTicaret Bakanlığı günlerdir uyarıyor! Yarından sonra bu işleri yapanlara yasak geliyor

AMAÇ DAHA HIZLI VE ŞEFFAF SÜREÇ

Ticaret Bakanlığı, yapılan düzenlemeyle dijital ticaret ekosisteminde şeffaflığı güçlendirmeyi, tüketicilerin doğru ve güncel bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağlamayı ve adil ticari uygulamaları desteklemeyi amaçlıyor.

Bakanlık, tüketici haklarının korunmasına yönelik düzenleme ve denetim çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini de vurguladı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı Ticaret
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro