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Halk TV Türkiye Tek bir kıvılcım koca tankeri küle çevirdi: Çalışan alevlerin arasında kaldı!

Tek bir kıvılcım koca tankeri küle çevirdi: Çalışan alevlerin arasında kaldı!

Akaryakıt istasyonunda vana düşmesi sonucu çıkan tek bir kıvılcım patlamaya yol açtı. İki tankerin alev alev yandığı felakette bir çalışan vücudunda yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Koca bir tanker ise tamamen kül oldu.

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Tek bir kıvılcım koca tankeri küle çevirdi: Çalışan alevlerin arasında kaldı!

Denizli’de bir akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltan tankerde patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki tankere de sıçradı. Yangında bir tanker tamamen yanarken diğer tankerin kupa kısmı zarar gördü, bir istasyon çalışanı da yaralandı.

YAKIT BOŞALTIRKEN ALEVLER YÜKSELDİ: TEK BİR KIVILCIM YETTİ

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Denizli-Antalya kara yolunun Zeytinköy Mahallesi kesimindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, köpük sıkarak yangına müdahale etti. Yoğun çabanın ardından alevler söndürüldü.

Tek bir kıvılcım koca tankeri küle çevirdi: Çalışan alevlerin arasında kaldı! - Resim : 1

BİR TANKER TAMAMEN YANDI

Yangında tankerlerden biri tamamen yanarken, diğer tankerin ise kupa kısmı yandı. Yangına ilişkin ilk belirlemelere göre, akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet C.’nin benzin boşaltımı sırasında elindeki vanayı beton zemine düşürdüğü ve bu sırada çıkan kıvılcım nedeniyle yangının başladığının değerlendirildiği öğrenildi.

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İSTASYON ÇALIŞANI HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında vücudunda yanıklar oluşan Mehmet C., sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Çalışanın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Akaryakıt Denizli
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