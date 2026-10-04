Soma'da ölen madenciler için yürüdüler: Çok sayıda genç darbedilerek gözaltına alındı!

Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Madencilikte yaşanan ve 5 işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan göçük faciasının ardından Taksim’de hareketli saatler yaşandı. Hayatını kaybeden madenciler için İstiklal Caddesi’nde protesto yürüyüşü düzenlemek isteyen insanca çalışma koşulları ile adalet talebini sloganlarla dile getiren gruba polis sert müdahalede bulundu.

Meydana çıkışları engellenen gençler, polis ekipleri tarafından darbedilerek gözaltına alındı.

SOMA’DA ÖLEN MADENCİLER İÇİN YÜRÜDÜLER, BARİKATLA KARŞILAŞTILAR

Soma’da yaşanan acı olayı protesto etmek amacıyla Taksim İstiklal Caddesi’nde bir araya gelen Gençlik Komünleri üyeleri, yürüyüş yapmak üzere harekete geçti. Ancak grubun meydana doğru ilerlemesine izin vermeyen polis ekipleri, cadde üzerinde önlem alarak gençlerin yürüyüşünü durdurdu, barikat kurdu ve sert müdahalede bulundu.

“KATLEDİLEN MADENCİLER İÇİN”

Eylem sırasında söz alan Gençlik Komünleri üyesi gençler, “Emeğimizi ve hayatımızı sömürenler bir cephede, bizler bir cephedeyiz. Gençlik olarak katledilen madenciler için yürüyoruz” diyerek İstiklal Caddesi’nde yürüyüş başlattı.

ÇOK SAYIDA GENÇ DARBEDİLEREK GÖZALTINA ALINDI

Meydanda toplanan ve insanca çalışma koşulları ile adalet talebini haykıran gençlerin önü polis tarafından kesildi.

Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Madencilikte yaşanan göçükte hayatını kaybeden madenciler için Taksim’de yürüyen gençler polis tarafından darbedilerek gözaltına alındı.