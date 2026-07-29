TCMB ile Suriye Merkez Bankası arasında 'Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması' imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Suriye Merkez Bankası arasında iki ülke arasındaki finansal iş birliğini güçlendirecek bir adım atıldı ve taraflar arasında resmi olarak "Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması" imzalandı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

TCMB'nin resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılan bilgilendirmede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Suriye Merkez Bankası adına bir Türk lirası mevduat hesabı açılmasına yönelik söz konusu anlaşmanın imzalandığı net bir şekilde bildirildi. Yapılan bu duyuruda, sürecin resmiyet kazandığı ve iki kurum arasındaki iş birliğinin altı çizildi.

BAŞKANLARIN İMZALARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kurum tarafından paylaşılan açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşma, Başkanımız Fatih Karahan ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Mohammad Safwat Raslan tarafından imzalanmıştır."